Margarita González: Sanciones a violentadores deben ser contundentes

Margarita González Saravia, candidata la gubernatura de Morelos por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, manifestó que es necesario fortalecer el trabajo interinstitucional para prevenir y erradicar los actos de violencia en contra de las mujeres, una vez que se informó que Morelos reprobó en la atención de medidas de la Alerta de Violencia de Género (AVG),

“Vamos a impulsar una coordinación interinstitucional que es muy importante, por ejemplo, el Instituto de la Mujer no puede estar trabajando al margen de sus labores. Se tiene que trabajar con todas las instituciones para hacer un tema transversal y además pensamos impulsar el trabajo con la sociedad civil”, externó.

Morelos tiene ocho municipios con AVG:

Cuernavaca,

Cuautla,

Jiutepec,

Xochitepec,

Emiliano Zapata,

Yautepec,

Puente de Ixtla

Temixco





La candidata morenista, dijo que es necesario ser contundente con las sanciones tanto a los violentadores, como a las instituciones que sean omisas.

Además de los actos de violencia, González Saravia mencionó que en muchos lugares aún existe la marginación para las mujeres, misma que dijo debe de erradicarse también

“Yo misma personalmente en mis recorridos me he dado cuenta que es un tema central que existe en muchos lugares, con niñas, con jóvenes, con adultas mismas, esta marginación que ya no debería de existir”.

En este sentido, González Saravia, firmó el sábado 11 de mayo un acuerdo con la organización “Mujer Nunca Permitas”, con cuatro ejes principales:

Compromiso con la sociedad morelense, con la sociedad civil organizada y con la Asociación Civil "Mujer Nunca Permitas" que una vez asumiendo el cargo de Gobernadora del Estado de Morelos, mi gabinete estará integrado por un 50% de mujeres y el otro 50% por hombres, para cumplir con la PARIDAD

Compromiso como Gobernadora a generar acuerdos con autoridades municipales, estatales y federales por la PAZ y la SEGURIDAD; generando acciones que nos permitan vivir en un municipio seguro y libre de violencias, creando políticas públicas eficientes y eficaces con el fin de erradicar la violencia de género en contra de las mujeres, niñas y adolescentes de mi Estado

compromiso a que una vez asumiendo el cargo como Gobernadora, seguiré trabajando con la SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, con el propósito de generar acciones en conjunto a favor de la prevención de la violencia contra la mujer; ya que como servidora pública estoy convencida de que es sumamente importante el trabajo coordinado entre la sociedad civil organizada y gobierno.

Compromiso como Gobernadora a destinar en mi administración PRESUPUESTOS con perspectiva de género, mediante la asignación y etiquetación de recursos públicos para la prevención y atención de la violencia de género con el objetivo de lograr una verdadera igualdad.

Margarita no participará en el segundo debate

Por otro lado, reiteró que no participará en el segundo debate a realizarse el viernes 17 de mayo, pues sostuvo que estará concentrada en estos últimos días de campaña

De igual forma, la aspirante a gobernar Morelos se reunió con integrantes de la comunidad LGBT en Jiutepec y posteriormente recorrió las calles de este municipio acompañada de los candidatos a la presidencia municipal David Ortiz y a la diputación local Rafael Reyes.