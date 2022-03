Virtuoso violinista derrocha talento en el Centro Histórico

Al ritmo de las cuerdas del violín, Erick baila desplazándose de un lado a otro; sonríe por encima del cubrebocas y muestra su talento a quienes transitan por el pasillo de la calle Guerrero a cambio de unas monedas. Cruza varias veces el arco de su instrumento, el cual aprendió a tocar viendo “tutoriales” en plataformas digitales.

“Mucha gente no me cree, piensa que estudié en alguna escuela, pero la verdad es que no, mi familia no tiene recursos para ingresarme a una escuela y ahora estoy tocando para ayudar a pagar mis estudios”, dice.

A sus 26 años Violiker, como se hace llamar en redes sociales, ofrece su música en eventos socoales como XV años, bodas, bautizos, pero también para amenizar cumpleaños; gusta de tocar en plazas públicas, en calles transitadas para, como dice, “hacerme publicidad” y pagar su escuela; también es aficionado a cantarle a la Virgen de Guadalupe.

“Como mis padres no podían apoyarme tuve que buscar videos en YouTube; tenía nociones de música naturalmente, pero el violín nunca lo había agarrado para nada, después vi videos me gustó; actualmente sigo a un artista que se llama Lindsey”.

Aspira a terminar su carrera profesional de Contador Público; hoy con lo que gana puede pagar pasajes, comida y todo lo que implica trasladarse desde su casa a la escuela. Hace 6 años comenzó su aventura y ofrece shows completos, dice mientras descansa de los arduo que implica tocar en el centro histórico.

Erick se inclina hacia atrás formado un arco con su espalda, se incorpora, se hinca y se vuelve a incorporar siguiendo el ritmo de su violín esperando, si no una moneda, una sonrisa de quien se detiene a escuchar un poco, pero tampoco falta los que le hacen caras en señal de rechazo.

“Cómo me encanta darles alegría a las personas... El tocar en la calle se volvió algo tan grandioso para mí. Y más si la gente me apoya y empieza a bailar”, escribe en sus redes sociales, donde también comparte que pronto se graduará como profesionista.









