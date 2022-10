¿Te acuerdas de la UVA? De vinatería a tienda de disfraces

En México una de las tradiciones más arraigadas que existen es el Día de Muertos, celebración que une a las familias que esperan la llegada de sus fieles difuntos, pero debido a la cercanía que tiene nuestro país con Estados Unidos, algunas personas optan por realizar fiestas de disfraces en alusión al Halloween.



Desde hace muchos años, Disfraces La Uva ofrece a cuautlenses cientos de prendas para esta ocasión y para muchas más todo el año.



En 1985, esta tienda inició como una abarrotera que, además, ofrecía venta de vinos y licores, y debido a que en ese entonces no existían tiendas departamentales o minisúperes como los conocemos ahora el lugar fue un éxito.



Con el paso de los años, cada vez más cadenas comerciales abrían sus puertas en la región y las ventas de este negocio iban a la baja, por lo que en 2014 comenzó con la venta de ropa y disfraces al ver la gran demanda por parte de la población, y a la fecha es uno de los establecimientos más reconocidos en la entidad.



Miguel Ángel Cruz, uno de los administradores del negocio, explicó que desde sus inicios este siempre ha sido un negocio familiar, y aunque han surgido más comercios con venta de disfraces, en la actualidad se han posicionado como uno de los más importantes del estado, pues continuamente llegan clientes de Cuernavaca, Yautepec o Jiutepec.



La venta de disfraces es todo el año, pero sin duda Día de Muertos es la mejor temporada, le sigue el Día del Niño, Navidad y primavera.



Ángel señaló que el tema de la variedad de tallas y la calidad de los disfraces es algo en lo que la gente se fija mucho y en lo que mantienen buen nivel y mucha variedad, ”una capa o un accesorio si se vende fácil por internet, pero un disfraz completo no se puede, siempre es mejor acudir a la tienda, verlo y probárselo”, precisó.

Series marcan tendencias



En el marco de los festejos de Halloween y Día de Muertos, Cruz Reinoso señala que cada año hay diferentes tendencias en disfraces y estas suelen ser marcadas por series, programas de televisión o películas, principalmente; puso como ejemplo El juego del calamar, el año pasado, por lo que el disfraz se tuvo que fabricar casi de manera inmediata para que estuviera listo para esas fechas. Este año, dejó de estar entre los favoritos de los clientes.



No obstante, dijo, existen varios personajes y disfraces que a pesar de los años, de las modas y de las nuevas series de televisión no pasan de moda, mismos que una tienda de disfraces siempre debe de tener tanto para niños como para adultos como las y los catrines, Scream, Michael Myers y Freddy Krueger.



Otros de los más solicitados son los de calaveritas, Chucky, zoombies, los personajes de la guerra de las galaxias, brujas, Maléfica, el Doctor de la Peste, Harley Quinn, así como los de las series de La Casa de Papel y La Purga.



Pero sin duda los reyes de las ventas son Spider-Man y la Mujer Maravilla, los cuales se venden no sólo en estas fechas, sino todo el año.

Pero ¿Y los costos?



El costo de un disfraz depende de la calidad y, ¿por qué no? de qué tan a la moda esté el personaje; sin embargo, en La Uva encontrarás prendas que se adaptarán a tu bolsillo. Puedes adquirir uno con tan solo 350 pesos o incluso alguno que rebase los mil 800 pesos.



Por ejemplo, el disfraz de calavera oscila entre los 350 y 490 pesos, mientras que el de un catrín lo puedes encontrar hasta en 790 pesos.



Aquí también podrás encontrar accesorios como pintura para las cateterizaciones, pueden ser de látex, maquillaje profesional o maquillaje en crema, hasta capas que se pueden comprar de manera separada.