¿Qué se conmemora hoy? Efemérides del 6 de marzo

¿Cómo está el ánimo en esta mitad de semana? ¡Arriba, arriba! Recuerda que cada segundo sólo se vive una vez. Así que acá está el santoral de hoy: Santa Coleta Boylet, San Julián, San Olegario, San Evagrio, San Crodegango, San Marciano de Tortona, San Fridolino, San Victorino de Nicomedia, San Quirico de Tréveris y la Beata Rosa de Viterbo.

Este 6 de marzo es un día particularmente especial para los amantes de la Literatura y el periodismo, ya que se conmemora el nacimiento de Gabriel García Márquez.

Sigue leyendo y entérate de lo más relevante que ocurrió un día como hoy.

¿Quiénes nacieron un 6 de marzo?

Gabriel García Márquez, conocido afectuosamente como Gabo, fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927.

García Márquez estudió derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero nunca ejerció como abogado, decantándose en cambio por el periodismo y la escritura que lo llevó a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982.

Su carrera literaria abarca novelas, cuentos, y ensayos, marcados por un estilo distintivo conocido como realismo mágico, que fusiona lo real con lo fantástico de manera fluida y convincente. Tiene múltiples obras, pero las más reconocidas son:

Cien años de soledad (1967), que narra la saga multigeneracional de la familia Buendía en el ficticio pueblo de Macondo.

(1967), que narra la saga multigeneracional de la familia Buendía en el ficticio pueblo de Macondo. El amor en los tiempos del cólera (1985), que cuenta la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, quienes se enamoran en su juventud y se reencuentran en la vejez.

(1985), que cuenta la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, quienes se enamoran en su juventud y se reencuentran en la vejez. Crónica de una muerte anunciada (1981), en donde se cuenta la historia de Santiago Nasar, un joven que es asesinado por los hermanos Vicario para vengar el honor de su hermana.

(1981), en donde se cuenta la historia de Santiago Nasar, un joven que es asesinado por los hermanos Vicario para vengar el honor de su hermana. El otoño del patriarca (1975), en donde se narra la historia de un dictador latinoamericano anónimo que se mantiene en el poder por décadas.

(1975), en donde se narra la historia de un dictador latinoamericano anónimo que se mantiene en el poder por décadas. Relato de un náufrago (1970), la obra cuenta la historia real de Luis Alejandro Velasco, un marinero colombiano que sobrevivió diez días a la deriva en el mar Caribe sin comida ni agua.

En 1481, nace Baldassare Peruzzi, otro ilustre pintor y arquitecto italiano; Juan Luis Vives, un destacado humanista, filósofo y pedagogo español, vino al mundo en 1492.

En 1619 nace Cyrano de Bergerac; en 1714, Jean-Baptiste Marie Pierre, pintor y grabador francés.

En 1870 nace Oscar Straus, gran, gran compositor austriaco. En 1937, Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta; en 1944, Mary Wilson de The Supremes; Aracely Arámbula nació en 1975 y en 1977, Ernesto D'Alessio.

¿Quiénes murieron un día como hoy?

Liu Bian, emperador chino, falleció en el año 190; Georgia O'Keeffe, artista estadounidense falleció en 1986; Nancy Reagan, quien fue primera dama de Estados Unidos murió en 2016.

José Pedro Pérez-Llorca, político, diplomático y jurista español, murió en 2019, y Enrique Florescano, reconocido historiador mexicano en 2023.





¿Qué otros hechos significativos ocurrieron?

En 1970, el grupo británico The Beatles lanzó la canción "Let it be", que rápidamente se posicionó como una de las composiciones más destacadas en la historia de la música.

En 1974, se aprueba la creación del Fondo Nacional de Fomento y Garantía de Consumo de los Trabajadores (Fonacot).





¿Qué más se conmemora el 6 de marzo?



El 6 de marzo también se celebra el Día Internacional del Escultor en honor al nacimiento de Miguel Ángel Buonarroti en 1475, destacando su multifacética contribución al arte como escultor, pintor, arquitecto y poeta.





Miriam Estrada