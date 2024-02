Día del Pistache | 5 curiosidades sobre este fruto seco

¿Eres fanático de los snacks saludables y siempre estás en busca de curiosidades gastronómicas? Entonces, prepárate para celebrar este 26 de febrero el Día Mundial del Pistache.

El Día Mundial del Pistache se celebra cada 26 de febrero, y destaca a este árbol como uno de los más antiguos originarios de Asia, que ha encontrado en algunas zonas de México, condiciones idóneas para su desarrollo.

Bueno, para aprender más aquí te dejamos cinco datos fascinantes que harán que ames aún más estos pequeños tesoros de la naturaleza.





1.Un árbol con historia milenaria

Los pistaches no son solo un snack delicioso, son parte de la historia. Originarios de Asia, estos árboles milenarios solían crecer en las alturas de regiones desérticas. Como ya se escribió, en México, los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Veracruz son hogar de especies nativas de pistache. ¿Quién diría que masticar un puñado de pistaches podría conectarte con antiguas civilizaciones?





2.Aliados de tu salud y bienestar

¿Sabías que los pistaches son campeones en saciarte y mantenerte en forma? Son el snack perfecto para quienes buscan cuidar su línea sin sacrificar el sabor. Su contenido de proteínas vegetales, fósforo, magnesio, potasio y vitaminas B6, K, E y B1 te ayudarán a combatir el cansancio y mejorar tu tránsito intestinal. Además, son estrellas en la prevención de la diabetes. ¿Qué más se puede pedir?





3.Superhéroes de la nutrición

Además de ser irresistibles, los pistaches son verdaderos superhéroes nutricionales. Con 37 mil toneladas producidas anualmente en México, estos frutos secos son antioxidantes por excelencia, amigos de tus células y guardianes de tu juventud.

También son buenos para tu corazón, regulan el colesterol y la presión arterial, y son bajos en calorías.





4.Un villano los acecha

No todo es color de rosa en el mundo de los pistaches. La palomilla gitana asiática, ese villano de las historietas que ningún agricultor quiere ver, amenaza con poner en jaque la producción de estos frutos. Afortunadamente, México está en guardia, vigilando cualquier intento de invasión de esta plaga con un programa de vigilancia fitosanitaria. ¡Nuestros pistaches están bien protegidos!





5. ¿Por qué son tan caros?

Sí, los pistaches pueden ser un poco más caros en comparación con otros frutos secos, pero hay una buena razón detrás de esto. La planta del pistache tarda unos 7 años en empezar a producir frutos. de esta manera, cuando disfrutas de estos deliciosos bocaditos verdes, realmente estás saboreando años de paciencia y cuidado. ¡Sorry, los lujos cuestan!





Bueno, luego de estos cinco datos de los pistaches que quizá ya conocías, pero no te los habían contado de forma tan amena (¿o no?), la próxima vez que abras una bolsita de pistaches recuerda que disfrutarás no sólo de un delicioso snack sino también de un fruto lleno de historia, nutrición y trabajo.

¿Listo para celebrar el Día Mundial del Pistache?





Con información de Senasica

Miriam Estrada / @miriestra