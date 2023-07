[Mundo Geek] Xbox, el rey del gamIng en México

Xbox sigue en el trono. Aunque su corona ha sido desafiada, este gigante de la industria de los videojuegos continúa reinando entre los gamers de México.

El informe "Gaming en México en 2022", publicado por la firma de consultoría estratégica The Competitive Intelligence Unit (The CIU), resalta que al cierre de 2022 Xbox se mantuvo como el principal fabricante de consolas en México, con una participación de mercado de 54.1 por ciento.

Esta noticia puede sorprender a algunos, dados los intensos debates entre los jugadores sobre qué plataforma es superior.

Para los no iniciados, Xbox, una consola estadounidense desarrollada por Microsoft, ha estado en una competencia de titanes con la PlayStation japonesa, creada por Sony, y la Nintendo, otra japonesa, por el control del mercado global de los videojuegos durante más de dos décadas. La lealtad a la marca puede ser intensa y apasionada, con defensores acérrimos en cada bando.

"Al cierre del 2022, Xbox se mantiene como el principal fabricante de consolas que cuenta con la mayor participación de mercado, con 54.1% del total de las consolas en el mercado", afirma el informe. Sin embargo, a pesar de su popularidad en México, Xbox experimentó un descenso del 6.1 por ciento en comparación con 2021.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Esto se atribuye en parte a una serie de factores, incluyendo el aumento de precios, la escasez de oferta y la incertidumbre económica. Sin embargo, según el informe de The CIU, el mercado mexicano muestra una estructura específica, preferencias que se diferencian del resto del mundo.

La competencia no queda muy atrás, con PlayStation registró una cuota de mercado del 33.5 por ciento, con un crecimiento del 6.3 por ciento con respecto al año anterior. Sony ha experimentado un aumento en la demanda de su última consola, la PlayStation 5, debido en gran parte a sus exclusivas de alta calidad como Spider-Man, Uncharted y Last of Us.

Fotoarte | Eduardo Valverde

Por otro lado, Nintendo, pese a su historia como una potencia de la industria de los videojuegos, se ha quedado rezagada en México con una cuota de mercado del 12.4 por ciento. Sin embargo, la empresa no está estancada, ya que ha encontrado un nicho con su consola Switch que, por su precio asequible y diversidad de modelos, ha logrado mantener una participación estable en el mercado con expectativas de crecimiento futuro

Los juegos favoritos

Entre los juegos favoritos en consolas fijas, los de deportes o carreras, guerra y disparos en el mundo abierto como Fortnite y PUBG han liderado el gusto de los jugadores mexicanos. Es de destacar que los primeros han experimentado un crecimiento exponencial gracias a eventos deportivos como el Mundial de Qatar 2022 y la temporada 2022 de la Fórmula 1.

De manera interesante, la industria de los videojuegos en México ha estado experimentando un cambio, pasando de la venta de consolas y juegos físicos a modelos de negocio digitales. Como señala el informe, "la disminución en la venta de consolas tradicionales se ha visto parcialmente compensada con la adopción de modelos de negocio alternativos, como las suscripciones mensuales a un catálogo, compras dentro de los juegos o la inserción publicitaria en estos".

Te puede interesar: PUGB Mobile es el rey de las descargas

En 2022, casi uno de cada cinco jugadores se encontraba suscrito o pagaba mensualmente para jugar a un catálogo de juegos de forma ilimitada, demostrando la creciente popularidad de este modelo.

Las compras in-game, una estrategia que permite a los jugadores adquirir mejoras o ítems exclusivos en los juegos, también han ganado terreno, especialmente entre los usuarios de consolas. El informe destaca que "12.3% de los usuarios de smartphone y 22.4% de los de consola han realizado compras para su utilización dentro de algún juego".

Los móviles, el nuevo gaming

El mercado de los videojuegos en México muestra una vibrante diversidad. Existen diferentes perfiles de jugadores, desde los casuales, que prefieren los dispositivos móviles, hasta los más intensivos que utilizan consolas fijas. En 2022, "82.1% son jugadores principalmente casuales que juegan en sus smartphones, mientras que 20.4% lo hace desde consolas fijas", destaca el informe.

Lee también: Videojuegos para descargar gratis

De cara al futuro, The CIU proyecta un repunte significativo en el crecimiento de la industria de los videojuegos en 2023. Se prevén lanzamientos de juegos muy esperados como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy o Final Fantasy 16, que atraerán a más usuarios a la adopción de consolas de última generación.