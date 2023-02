[Mundo Geek] De las consolas de videojuegos a series exitosas

Cada vez que se anuncia la adaptación de un exitoso videojuego al formato televisivo, lo primero que aparecen son las dudas: ¿le hará justicia al material que lo inspira? ¿Seleccionarán a los actores adecuados, las voces adecuadas? Y es que, aunque no compartían el formato, las primeras adaptaciones de productos gamer al cine no siempre fueron lo que esperábamos, como lo demostraron grandes fiascos del tamaño de Super Mario Bros (1993) o Double Dragon: The Movie (1994). Durante mucho tiempo, el temor estuvo bien fundado.

Afortunadamente las cosas han cambiado. Hoy en día, la competencia que existe entre las plataformas de streaming ha dado pie a un mayor esmero por parte de los estudios para lograr adaptaciones que cumplan al menos con cierto estándar y permitan conquistar un terreno de constantes batallas. Si bien HBO sigue siendo el rey en lo que a la calidad de productos seriales se refiere, Netflix y recientemente Paramount han demostrado que los videojuegos tienen grandes historias que ofrecer al gran público, más allá de los gamers, y que las plataformas de streaming pueden ser el medio ideal para contarlas.

The Last of Us (2023)

Cortesía | @HBO

Vamos a empezar esta lista con el ejemplo más reciente de lo que mencionábamos antes: inspirada en el videojuego homónimo publicado en 2013 para la Play Station 3, The Last of Us era una de las grandes apuestas del estudio para este año. La elección de Pedro Pascal y Bella Ramsey, a quienes ya habíamos visto en Game of Thrones, trajo consigo los primeros atisbos de un trabajo digno, que terminó por validarse con el estreno del primer capítulo de la serie el pasado 15 de enero.

“Sin duda, la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada: profundiza en la historia distópica del juego, manteniéndose fiel a su núcleo emocional. Como el juego, es una obra maestra”, escribió John Nugent de la revista británica de cine Empir”, una referencia internacional para la prensa especializada.

La historia sigue al superviviente Joel y la joven Ellie, dos décadas después de la destrucción de la civilización moderna. Ayudándose mutuamente, ambos cruzan los Estados Unidos para sobrevivir.

Disponible en HBO Max.

The Witcher (2019)

Cortesía | @Netflix

Primero fue una exitosa saga literaria creada por el polaco Andrzej Sapkowski. En 2007, la historia de Geralt de Rivia conoció el éxito a través de un videojuego para computadora. Una década después, su trascendencia logró que Henry Cavill cambiara el traje de Superman por la vestimenta del cazador mutante de monstruos.

El resultado fue una serie que enganchó al público a través de su elenco, con un desarrollo que cosechó excelentes críticas con sus tres primeras temporadas. Para la cuarta, Cavill será reemplazado por Liam Hemsworth, luego de que el actor británico abandonara el proyecto por diferencias con su creadora, Schmidt Hissrich, y el equipo de guionistas, no obstante que muchos medios vincularon su salida con su regreso a la gran pantalla como Superman, una historia que no tuvo el final que muchos querían.

Disponible en Netflix.

Halo: The Series (2022)

En 2015, se anunció la adaptación de la franquicia de videojuegos Halo a una serie televisiva. / Cortesía | @Paramount+

Adaptar un videojuego situando en una guerra interestelar en un futuro alternativo no parecía un buen augurio cuando, en 2015, se anunció la adaptación de la franquicia de videojuegos Halo a una serie televisiva. Siete años después, las dudas fueron despejadas con un producto que supo no sólo satisfacer al público en términos técnicos, sino con una historia que cautivó a millones.

“Es intensa y palpitante. Pablo Schreiber es la elección perfecta para dirigir la tan esperada serie”, puntuó M.N. Miller, de Ready Steady Cut.

En México, la premier de la serie fue todo un acontecimiento: el estudio llevó a cabo dos estrenos, uno en el parque Bicentenario y otro en el Papalote Museo del Niño, en la Ciudad de México. Además, varias plazas y centros comerciales fueron adornadas con los nueve cascos que posteriormente se reunieron en la premier de parque Bicentenario.

La historia se sitúa en el siglo XXVI, en una época en que la humanidad tiene que lidiar con una amenaza alienígena, conocida como The Covenant (El Pacto). En realidad, la historia de la serie es independiente a la de la franquicia, una decisión sabia que permitió mayores libertades a la hora de contarla.

Disponible en Paramount+.

“Arcane: League of Legends” (2021)

Cortesía | Netflix

Un videojuego que llegó para dominar el mundo de los deportes electrónicos, ¿quién habría pensado que alguna vez LoL nos presentaría una historia en una serie de televisión? Los personajes del conocido título de Riot aparecieron en Netflix en la serie estrenada en 2021, con una elogiada animación y una historia que supo atrapar a los fanáticos del videojuego más exigentes. Las críticas también fueron unánimes.

“La primera adaptación de un videojuego que puede ser considerada una obra maestra y un nuevo hito de lo que es posible en la animación para televisión”, escribió Rafael Motamayor, de IGN.

Con Imagine Dragons detrás de su tema principal, la serie ahonda en la tensión que existe entre la rica ciudad de Piltover y la oprimida y sucia Zaun. A través de la historia, los fanáticos del videojuego van descubriendo las relaciones que existen entre algunos de los famosos campeones de las batallas multijugador, como Jinx, Vi, Caitlyn, Jayce y Viktor.

Disponible en Netflix.







