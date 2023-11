[Mundo Geek] Mexicanos prefieren la televisión sobre plataformas de streaming

A pesar de la rápida adopción de las plataformas digitales para el consumo de contenido audiovisual, México es un país que sigue prefiriendo la televisión abierta, como lo demuestra la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2022 (ENCCA), realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cual indica que 94.4 millones de mexicanos, equivalente al 88 por ciento de la población de siete años o más con un televisor, consumen contenidos ya sea por televisión abierta o de paga.

Las cifras fueron recuperadas por la firma de consultoría estratégica The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y develan un ecosistema de consumo de contenidos audiovisuales dinámico, en constante cambio, pero en el que la televisión, ese aparato presente en los hogares de las familias mexicanas desde 1950, cuando tuvo lugar la primera transmisión de televisión experimental en el país en el canal XHTV siempre ha estado presente.

“La mayor disponibilidad de infraestructura de TV radiodifundida, incluso en lugares remotos y rezagados, su asequibilidad y gratuidad de acceso sin la necesidad de tener conexión a internet, así como la transmisión en vivo de una multiplicidad de contenidos colocan a la cabeza en términos de audiencia a este tradicional medio audiovisual”, destaca The CIU.

Las cifras van más allá porque, aunque el ver por todas partes a niños y jóvenes pasando el tiempo frente a la pantalla de su teléfono, la encuesta revela que los mexicanos pasan más tiempo ante la pantalla de su televisión que la de sus dispositivos móviles: mientras que pasamos 1.2 horas en promedio al día viendo contenido en YouTube (en el supuesto de que pasamos tres horas totales consumiendo contenido en plataformas digitales), lo hacemos 2.5 horas viendo la televisión.

La televisión en México

Desde su llegada a México en 1950, la televisión ha tenido una importante evolución. Aunque al principio sus programas eran experimentales y de bajo presupuesto, pronto se convirtieron en parte integral de la vida cotidiana, al ser un medio que permite a la población acceder a noticias e información en tiempo real.

Varios factores han permitido que la televisión supere a la plataforma digital preferida por los mexicanos para consumir contenido, que es YouTube, pero The CIU destaca cuatro: un mayor alcance, que permite llegar a un público más amplio que las plataformas de video por internet; publicidad local, lo que sigue representando una gran oportunidad para que los anunciantes locales hagan llegar su publicidad a audiencias específicas en determinadas regiones geográficas, un aspecto que los medios digitales no han igualado, y una audiencia diversa.

“La televisión abierta atrae a una audiencia diversa en términos de edades, intereses y perfiles demográficos. Esto la convierte en un medio atractivo para anunciantes que buscan llegar a una amplia variedad de consumidores”, dice The CIU.

YouTube, la TV móvil

Fundado en febrero de 2005 por tres exempleados de PayPal en Estados Unidos, YouTube es actualmente la plataforma digital preferida para consumir contenido audiovisual en el país. Del total de personas que consumen contenidos en internet, YouTube llega al 73 por ciento. Le sigue Netflix, con un 46 por ciento; mientras que Facebook está en tercer lugar, con un 24 por ciento.

Para la percepción de ingresos, YouTube recurre a dos modalidades: la gratuita, que permite insertar anuncios publicitarios en los videos; y la de pago, en la que los usuarios deben pagar una suscripción de 139 pesos mensuales para disfrutar del contenido sin anuncios, acceder a características premium, como la posibilidad de ver videos en segundo plano o sólo escuchar el audio y acceder a contenido exclusivo. Sin embargo, la vasta mayoría prefiere la modalidad gratuita.

Así lo arroja la encuesta, que indica que sólo el 8.2 por ciento de los usuarios de YouTube, equivalente a 3.4 millones, paga la membresía mensual, mientras que más de 38 millones ven los videos de forma gratuita.

La historia de YouTube

La idea original de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, los fundadores de YouTube, era crear un sitio llamado “Tune In, Hook Up”, pero rápidamente cambió a la de un sitio web para compartir videos. El primer video que se subió a YouTube fue “Me at the zoo”, que publicó Karim el 23 de abril de 2005. Pronto, el sitio creció exponencialmente, en gran parte debido al auge de las cámaras digitales y la posibilidad de grabar video desde el teléfono. Para 2006, Google compró la empresa por 1.65 mil millones de dólares en acciones.

Desde 2006, la plataforma ha dado pasos gigantescos: en 2007, la empresa introdujo el programa Partner, permitiendo a los creadores de contenido ganar dinero a través de anuncios, lo que hizo que se convirtiera en una plataforma más legítima. En los años posteriores, la indumentaria mejoró notablemente, desde la introducción de videos en alta definición y después en 4K, transmisiones en vivo y el lanzamiento de aplicaciones móviles. Al día de hoy, la oferta de YouTube está diversificada en varias vertientes, como YouTube Kids, YouTube Music y YouTube Premium.

Competencia leal

Detrás de la competencia entre los canales de contenido de las plataformas digitales y tradicionales y la televisión abierta y de paga existe todavía un asunto por resolver: la igualdad de condiciones. Mientras que la televisión tiene una mayor regulación por parte de las autoridades, el terreno de las plataformas digitales es mucho menos complicado. Para The CIU, esa es una de las grandes tareas pendientes:

“Amerita nivelar el terreno de juego entre jugadores tradicionales de contenidos y aquellos digitales que hoy coexisten en un mismo ecosistema de medios y que atienden a un número creciente de audiencias”, concluye.





