[Mundo Geek] Crean videojuegos experiencias emotivas

En la intersección de la tecnología, la narrativa y el arte visual se encuentra una forma de arte emergente que ha ganado reconocimiento y respeto en la última década: el videojuego artístico.

Mientras que los videojuegos tradicionales a menudo se centran en las mecánicas del juego y la competencia, los videojuegos artísticos ponen más énfasis en la narrativa, la estética y la emoción, creando experiencias inmersivas y emotivas para los jugadores.

Estos juegos desafían la noción de que los videojuegos son meramente entretenimiento superficial. A través de su estética, su diseño de sonido, sus mecánicas de juego y su narrativa, estos juegos artísticos logran crear experiencias profundamente emotivas y memorables para los jugadores, demostrando que los videojuegos son un medio válido y poderoso para la expresión artística.

Journey

Un ejemplo emblemático de este tipo de juegos es Journey, lanzado en 2012 por Thatgamecompany. Con su paleta de colores cálida y rica, y la música compuesta por Austin Wintory, se distingue por su falta de diálogo y texto.

Los jugadores asumen el papel de un viajero anónimo que atraviesa un vasto desierto, encontrándose con otros jugadores en el camino. Sin instrucciones explícitas, los jugadores deben inferir sus objetivos y descubrir la historia a través del entorno y los pictogramas encontrados en las ruinas.

Esta narrativa minimalista y la interacción con otros jugadores anónimos crean una experiencia profundamente emotiva que se asemeja más a una obra de arte interactiva que a un videojuego convencional.

Firewatch

En 2016, Campo Santo lanzó Firewatch, un juego de aventuras que también se centra en la narrativa y la estética. Los jugadores asumen el papel de Henry, un vigilante de incendios en el Parque Nacional de Shoshone, y su única conexión humana es su supervisor, Delilah, con quien se comunica por radio.

Firewatch es conocido por sus gráficos que imitan la estética de los carteles de la Administración de Proyectos de Obras Públicas, y por su historia conmovedora y personal, explorando temas como el aislamiento, el arrepentimiento y la relación humana.

Inside

Otro título notable es Inside, un juego de plataformas y aventuras de 2016 creado por Playdead. El juego presenta un entorno distópico presentado en tonos grises y oscuros, donde los jugadores controlan a un niño que debe superar una serie de obstáculos físicos y enemigos. La narrativa de Inside es completamente visual, sin diálogos ni textos, y su atmósfera oscura y su diseño de sonido inmersivo crean una sensación de tensión y desesperación.

The Last of Us

The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog en 2013, combina elementos de acción y aventura en un mundo postapocalíptico. Adaptado a la televisión por HBO en 2023, El juego ha sido elogiado por su narrativa profundamente emotiva, sus personajes bien desarrollados y su presentación cinematográfica, todo respaldado por un apartado gráfico impresionante.

En The Last of Us, la supervivencia es una lucha constante y el mundo es despiadado, pero la verdadera esencia del juego radica en la relación entre sus personajes principales, Joel y Ellie.

Child of Light

Child of Light, de Ubisoft Montreal, se adentra en el género de los juegos de rol con una estética inspirada en las acuarelas y la literatura infantil. El jugador asume el papel de Aurora, una niña que debe rescatar al Sol, la Luna y las estrellas de la Reina de la Noche para volver a casa.

Con un fuerte enfoque en la narrativa y la exploración, Child of Light también presenta un sistema de combate por turnos que le da un toque estratégico al juego.

++++DATO++++

A través de su inmersión interactiva y su capacidad para combinar múltiples formas de arte, los videojuegos tienen el potencial de conectar con los jugadores de una manera única y poderosa, ampliando los límites de lo que se considera arte.













