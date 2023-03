[Mundo Geek] ChatGPT evoluciona la manera de comunicar

Presentada en el Consumer Electronics Show (CES) a principios de año por OpenAI, una compañía sin fines de lucro que promueve y desarrolla inteligencia amigable en beneficio de la humanidad, una de las tecnologías más llamativas del CES 2023 fue, sin duda, la de ChatGPT, un chat gratuito disponible en línea que permite al sistema aprender del uso en el mundo real y responder a prácticamente cualquier duda humana.

Más allá de responder eficientemente a consultas directas relacionadas con alimentación saludable o un buen desempeño en una entrevista de trabajo, ChatGPT llama la atención por su capacidad para escribir poemas, canciones y hasta ensayos, y es una herramienta que está dando mucho de qué hablar y generando muchas dudas, especialmente una: ¿puede la inteligencia artificial sustituir la creatividad humana?

“La presentación de estas tecnologías o aplicaciones no son herramientas de uso vertical, sino que cada una de estas apoyan al desarrollo de múltiples ramas más complejas de uso transversal y complementario”, destacó, en su momento, la firma de consultoría estratégica The Competitive Intelligence Unit (The CIU), al enumerar al ChatGPT como una de las tendencias tecnológicas que marcarían el 2023.

¿Qué es ChatGPT?

Básicamente, ChatGPT es un chat con el que puedes conversar sobre cualquier tema, como si lo hicieras con una persona, incluyendo sus errores. El proyecto en sí mismo busca imitar la experiencia de sostener una conversación con un ser humano, con un modelo de lenguaje calibrado con varias técnicas de aprendizaje, supervisadas y de refuerzo.

“Hemos entrenado un modelo llamado ChatGPT que interactúa de manera conversacional. El formato de diálogo hace posible que ChatGPT responda preguntas de seguimiento, admita sus errores, desafíe las premisas incorrectas y rechace solicitudes inapropiadas”, explica la propia compañía.

De acuerdo con Greg Brockman, cofundador de OpenAI, el software superó el millón de usuarios en sus primeros cinco días de actividades en diciembre pasado, cifra que fue incrementando exponencialmente hasta alcanzar más de 100 millones de usuarios activos mensuales en enero pasado.

Si bien ChatGPT fue lanzado a fines del año pasado, se trata de la versión mejorada de un sistema que llegó al mundo en 2019 y que se ha ido perfeccionando con versiones mejoradas. Su nombre se debe a las siglas del modelo de lenguaje autorregresivo Generative Pre-trained Transformer y, desde sus orígenes, contó con el apoyo del empresario multimillonario Elon Musk.

De acuerdo con Mar Carreón, Strategic Planning Director de Another, agencia global de servicios en el mercado latinoamericano, las aplicaciones del chat pueden ir de la asistencia virtual y la atención a clientes hasta la creación de contenido automatizado.

“El objetivo de ChatGPT es proporcionar una respuesta rápida y precisa a las preguntas de los usuarios, y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones”, dijo el analista.

¿Sustituirá a periodistas?

A principios de febrero, Another dio a conocer el resultado de un interesante ejercicio, en el que ChatGPT respondió a una solicitud y a una pregunta. La solicitud, explica la agencia, fue escribir, con 700 palabras, una nota en la que explicara por qué la inteligencia artificial no puede sustituir a un periodista. Su respuesta fue la siguiente:

La inteligencia artificial está revolucionando muchos sectores, incluyendo la industria periodística. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, la IA todavía no puede sustituir el trabajo de un periodista.

De acuerdo con el chat, el trabajo de un periodista no puede ser reemplazado debido a varios factores, entre ellos la incapacidad del sistema para comprender el contexto y la complejidad de una historia, percibir matices y subtramas.

“Además, un periodista humano puede tener una perspectiva única y personal sobre una historia que una IA no puede imitar”, agregó ChatGPT.

La pregunta, por otro lado, plantea la utilidad de la inteligencia artificial para asesorar al hombre en la realización de ciertas tareas, dándole consejos para obtener mejores resultados. Específicamente, Another preguntó cuál era la mejor estrategia de comunicación para empresas de streaming, a lo que el chat respondió como todo un experto en la materia:

“La mejor estrategia de comunicación para empresas de streaming depende de muchos factores, como el objetivo de la empresa, su audiencia objetivo, su presupuesto, entre otros”.

Según el chat, una estrategia de comunicación efectiva para empresas de straeming debe incluir contenido personalizado, con “contenido que sea relevante y atractivo para su audiencia objetivo, ya sea a través de anuncios en línea, videos promocionales, blogs, entre otros y colaboración con influencers, identificando a los más relevantes en su nicho y trabajar con ellos para promocionar su servicio”.

Para la agencia, las respuestas de ChatGPT brindan la oportunidad para que los equipos se capaciten de manera inspiracional, “que tomen a la inteligencia artificial para crear y construir en lugar de usarla para facilitar”, según concluye Carreón.

Prohibido en escuelas

Las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial del ChatGPT ha traído consigo las primeras restricciones en su uso dentro de las escuelas, como ocurrió a fines de enero, cuando Nueva York restringió su uso en todos los planteles educativos, al detectar los primeros casos en que los alumnos lo utilizaron para escribir ensayos o, incluso, a la hora de responder las preguntas de sus exámenes.

En las escuelas de Nueva York, el chat fue prohibido no sólo para los estudiantes, sino también para los maestros. Ahora bien: al tratarse de un tecnología que puede ser objeto de estudio, maestros y alumnos podrán hacerlo siempre que soliciten un permiso especial.

Después de que Nueva York se convirtiera en la primera ciudad del mundo en prohibir el uso del ChatGPT dentro de las escuelas, Los Ángeles tomó una decisión similar y se espera que el resto de estados norteamericanos sigan el mismo camino.

Fuera de Estados Unidos, la prestigiosa universidad francesa Science Po, especializada en ciencias políticas, también prohibió el uso de ChatGPT. La universidad notificó a sus estudiantes vía correo electrónico, advirtiendo que, en caso de violar esta nueva regla, los estudiantes podrían ser sancionados hasta con la expulsión del instituto.









