[Mundo Geek] Aprendizaje al alcance de un clic

Aunque la experiencia de aprendizaje por medio de cursos pregrabados no puede equipararse a recibir el aprendizaje a través de un asesor en tiempo real, hoy en día las plataformas de cursos en línea son una excelente opción para adquirir conocimientos en áreas específicas. Si bien dichos cursos pueden carecer de validez oficial ante las autoridades educativas de México, eso no significa que no puedan ser de gran utilidad a la hora de cubrir conocimientos en áreas muy particulares.

Por ejemplo: si tienes un negocio y quieres lanzar tu propio sitio web, puedes tomar un curso en línea sobre diseño web y con ello estar listo para hacerlo por tu propia cuenta. Por lo general, las plataformas de aprendizaje online cuentan con un esquema que permite a sus estudiantes obtener un certificado digital al concluir sus cursos o academias y, en algunos casos, han establecido alianzas con prestigiosas universidades que colaboran y avalan sus planes de estudio.

Google Actívate

De la mano de Google, Actívate es una iniciativa que surgió para ayudar a las personas que buscan introducirse al mundo laboral por medio de la especialización en herramientas digitales tan esenciales hoy en día en el mercado laboral. La plataforma está dirigida a todo el mundo y es gratuita, con cursos enfocados en desarrollar en los estudiantes las habilidades con mayor demanda en la actualidad: marketing digital, desarrollo profesional y datos.

La iniciativa cuenta con más de 40 horas de aprendizaje disponible y permite a sus usuarios obtener un certificado al concluir los cursos satisfactoriamente.

Platzi

Fundada en 2014 por el ingeniero colombiano Freddy Vega y el informático guatemalteco Christian Van Der Henst, Platzi es una de las plataformas de aprendizaje online mejor posicionadas en la actualidad. En 2021 la compañía levantó una ronda de inversión serie B por 60 millones de dólares por parte de Prosus, lo que permitió trazar planes para hacer más accesible la plataforma, fortalecer su academia de inglés, lanzarla en Brasil y aspirar a que todas las empresas la ofrezcan a sus empleados.

Actualmente, Platzi es una plataforma que funciona por suscripción mediante un plan anual, el cual brinda acceso a un catálogo de más de mil cursos en línea agrupados en distintos rubros, como marketing digital, habilidades blandas, finanzas e inversiones, diseño, desarrollo web y startups.

Coursera

Volviendo a las plataformas gratuitas, Coursera es otra gran oportunidad de adquirir habilidades sin tener que gastar un solo peso. Lo mejor: ofrece cursos de acceso libre en colaboración con algunas de las mejores universidades y empresas líderes en el mundo, entre ellas Duke, Stanford, IBM y Google.

La parte negativa es que muchos de estos cursos sólo están disponibles en inglés, aunque siempre está la opción de acceder al contenido con subtítulos en español.

Udemy

Udemy tiene una característica distintiva: esta plataforma permite a los usuarios subir sus propios cursos (desde luego, cumpliendo con ciertos requerimientos mínimos) para que otras personas puedan aprender acerca de distintos temas, lo que la convierte en una red de aprendizaje compartido. Muy a menudo, Udemy lanza campañas con descuentos en muchos de sus cursos y actualmente ofrece un modelo de suscripción mensual que brinda acceso a un paquete de cursos seleccionados por los desarrolladores.

