Evita fraudes al comprar en plataformas digitales

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) constantemente comparte información valiosa y emite recomendaciones para hacer compras en línea seguras, siendo una de ellas el verificar que la plataforma en donde estás comprando sea la oficial de la tienda o empresa. ¿Cómo podemos verificar esto?, pues lo haremos a través de la búsqueda de la página web, donde podremos encontrar el domicilio físico del proveedor, algún número telefónico o cualquier otra referencia a la que podamos acudir en caso de que posterior a la compra, se desee presentar una reclamación.

Al respecto, Alejandro Villaseñor, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), delegación Morelos informó que, los fraudes bancarios también son uno de los fraudes que aumentan en un 50% durante estas fechas decembrinas, pues los delincuentes están a la espera del menor descuido por parte de los consumidores.

“Tenemos que estar atentos, evitar un fraude nos puede tomar solo unos minutos”, indicó Alejandro Villaseñor.

Quien además agregó que, al entrar a una página digital hay que verificar que en la parte superior izquierda de la pantalla, justo antes de la dirección electrónica, aparezca la imagen de un candado, lo cual indicará que es un sitio seguro, además de que todas las operaciones o movimientos se realicen con una red WiFi privada, para evitar robo de datos.

Villaseñor comentó que es necesario también leer las políticas y el aviso de privacidad, además de las políticas de devoluciones del sitio, para estar informados, así como resolver todas las dudas antes de hacer una compra.

“Tener la tarjeta apagada cuando no se está usando, también es una medida que Condusef recomienda, además de no compartir el NIP”, indicó.

Para las compras online, también es importante revisar el destino de la entrega, para evitar que llegue a un sitio incorrecto.

Comercio en línea local

No solamente en el comercio digital nacional pueden ocurrir fraudes, a nivel local también existen delincuentes que cometen este delito, principalmente a través de redes sociales y en grupos de ventas. Sobre este tema, Austria Vique, líder de Nenis Morelos invitó a los consumidores a que sean observadores antes de pactar una compra, pues durante esta temporada los fraudes tienden a aumentar en un 10% dentro de la comunidad.

“No hemos identificado que este año existan casos, pero el año pasado sí nos pasó, depuramos el grupo para sacar a los perfiles que carecían de veracidad o tenían reportes conmigo, pero este año vamos bien”, dio a conocer Vique.

Comentó que, a pesar de que Nenis Morelos es una comunidad segura para las vendedoras y compradores, existen otros grupos que no tiene un criterio o no revisan a los usuarios. Por lo que Vique recomendó a los consumidores no hacer depósitos previos para “apartar” los artículos, no sin antes haber revisado el perfil del vendedor o vendedora, además de pedir referencias en otros grupos. También recomendó no asistir solo a las entregas y pedir que estas sean en un horario adecuado y en lugares públicos.

”Insisto mucho en que pidan referencias con el resto, para que por cualquier cosa puedan contactarlas para posibles cambios”, informó Vique.









