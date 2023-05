La pandemia del Covid-19 evidenció la brecha digital

La pandemia por Covid-19 aceleró la digitalización no solo en las escuelas de todos los niveles educativos, sino también en el ámbito laboral con el denominado home office (también llamado trabajo a distancia o remoto); sin embargo, la emergencia sanitaria evidenció la enorme brecha digital que existe en el país.

Verónica Sánchez López, maestra en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), comentó que ella y sus compañeros docentes pudieron percibir, durante los primeros meses de la contingencia sanitaria, el rezago que existe en diversas zonas del estado en cuanto al tema digital.

“Después de la pandemia pudimos notar esa marginación en ciertos puntos con mucho mas apreciación, ya que había estudiantes que no tenían acceso a un medio digital, y hoy en día se dice que el analfabeta no es aquel que no sabe leer y escribir, sino que realmente hay otro tipo de analfabetismo, o sea aquel que no sabe usar una computadora, que no sabe usar medios digitales para poder desempeñarse en su entorno”, detalló.

Sin conexion a internet y sin acceso a la educación

Aseguró que los sectores rurales de la población fueron los más impactados durante la pandemia y lo que significaron las clases en línea o a distancia, sobre todo porque se trata de zonas alejadas en las que no llegan los servicios de telecomunicaciones para que las personas se puedan conectar a internet.

Sánchez López señaló que en algunos casos los estudiantes tenían el medio, es decir, contaban con el equipo de cómputo, teléfono inteligente (smart phone) o tableta, pero no así con un servicio de internet, porque no tenían la economía para solventar ese recurso.

Y básicamente por esta razón muchos alumnos y alumnas se quedaron sin acceso a la educación en línea en la pandemia. Pese a todo, una vez que los jóvenes regresaron a las clases presenciales se les ayudó con asesorías, manuales o tutoriales, pero de manera práctica.

Frente a nuevos retos y oportunidades laborales

“Hoy en día se puede decir que es una desventaja en el ámbito laboral si una persona no sabe interactuar con un equipo de cómputo que le permita conectarse al internet, va estar en completa desventaja, y afortunada o desafortunadamente nuestro mundo laboral se mueve a través de los medios digitales y esto implica que esta persona no pueda tener un trabajo mejor, por ende va a estar en su rezago económico y social en su vida y en su entorno, no vamos a crecer como estado, menos como país”, consideró.

Indicó que una de las propuestas para atacar el analfabetismo digital sería que a través de programas sociales se logren conexiones a servicios de internet, sobre todo en zonas rurales o marginadas, y que esto permita acercar a la población a una formación académica o de un oficio.

No basta con tener internet, se requiere de capacitación

Asimismo, la catedrática precisó que no solo se trata de permitir la conectividad a internet, sino que también haya capacitación porque muchas personas nunca han interactuado con un sistema de cómputo u otra herramienta digital.

“El seguimiento es importante para ver, alcanzar resultados y disminuir este rezago digital”, aseveró.

Incluso hizo énfasis en que algunos padres de familia ven esta importante herramienta de conexión como perjudicial, cuando realmente se le puede sacar mucho provecho si se sigue el fin adecuado para el cual fue creado, es decir, enriquecer los conocimientos y generar estudiantes que ayuden al crecimiento del estado y de su país.

Las cifras que muestran la realidad de la era digital

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 20 por ciento de las familias mexicanas son analfabetas digitales.

Asimismo, en el año 2020, o sea en el periodo clave de la pandemia cuando se decretó la cuarentena, el 72.0 por ciento de la población mexicana (unos 84.1 millones de personas) usó internet, según datos de la encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.

A su vez, el 60.6 por ciento de los hogares en México contó con acceso a internet, estamos hablando de un aproximado de 21.8 millones de hogares.

Por otra parte, el 96.0 por ciento de los usuarios de internet utilizó un teléfono inteligente como equipo frecuente para conectarse a internet.

Como se registró en años anteriores, en 2020 el uso de internet se concentró en áreas urbanas con un 78.3 por ciento, es decir, 70.8 millones de usuarios; mientras que en zonas rurales solo el 50.4 por ciento (13.3 millones de usuarios). Y el 66.6 por ciento de usuarios de internet son económicamente activos y el 33.4 son lo contrario.





