Calificativos arruinan debate sobre ley de Ciencia: Valderrama

“Como firmante de la carta donde más de 600 académicos pedimos piso parejo para la discusión de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LeyGralCTI), me preocupa el lenguaje de Ramón Jiménez, director del TecNM”, escribió en sus redes sociales Brenda Valderrama Blanco, académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que investigadores fueran catalogados como nazis.

Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México indicó recientemente que sólo quienes tienen todavía un pensamiento ultraconservador, reaccionario y nazi podían oponerse a la mencionada ley, ante ello la investigadora señaló que este tipo de comentarios ejercen violencia y “la violencia nutre más violencia. Lo mínimo civilizado sería una disculpa”, exigió Valderrama a través de un tweet.

Como firmante de la carta donde más de 600 académicos pedimos piso parejo para la discusión de la #LeyGralCTI me preocupa el lenguaje de @Ramon_Jimenez_L director del @TecNM_MX. La violencia nutre más violencia. Lo mínimo civilizado sería una disculpa. pic.twitter.com/1IZP4YZ0jr — Brenda Valderrama (@BValderramaB) March 15, 2023

Por otro lado, entrevistada al respecto, Brenda Valderrama dijo que entre las cosas positivas que se tienen en torno al tema, es que se acordó entre las Comisiones de Ciencia y Educación en la Cámara de Diputados la realización de un parlamento abierto.

Dijo que hay más de tres mil personas que participarán en este parlamento, y esto es porque la referida ley no convence a nadie.

"La propuesta del gobierno no convence a nadie, hay más gente que está inconforme con esta ley que los que están a favor, por eso lo único que se está pidiendo es piso parejo para la discusión de la ley", dijo Valderrama.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

La investigadora mencionó que también hay un lado negativo, el que la fracción de Morena busca que todo quede listo para el 12 de abril, lo que deja muy poco tiempo para que las personas se expresen sobre esta ley.

Valderrama dijo que LeyGralCTI es centralista y vertical, donde solamente se podrá investigar lo que el gobierno quiera, lo que podría ser grave ya que violentaría la ley de cátedra y de investigación.

"Después de eso se complican los criterios para la asignación de recursos, ya que no serán claros ni objetivos, sino serán criterios difusos y de difícil aplicación, además de que no respetaría la autonomía de los estados, ya que no los consideran como el orden de gobierno que son, sino como subordinados del gobierno federal".

Se espera que el Parlamento abierto tome en cuenta las opiniones de los investigadores y no solo sea para legitimar que se escuchó a todos pero al final no son tomados en cuenta.







Únete a nuestro canal de YouTube