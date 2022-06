[Mundo Geek] Da pandemia empujón digital

Aunque como mexicanos podamos tener la idea de que nuestra nación va atrás en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías, lo cierto es que en 2020 se registraron avances significativos en el equilibrio digital, reduciendo la brecha que históricamente ha existido entre los llamados “Dos Méxicos”. Así lo detalla The Competitive Intelligence Unit (The CIU), una firma de consultoría estratégica, en su reciente publicación “Brecha digital: dos Méxicos en conectividad”, a partir de los datos del análisis “Índice de Desarrollo TIC (IDTMex) 2020, Impulso Digital y Avances en la Brecha de Conectividad”, de The Social Intelligence Unit (The SIU).

De acuerdo con The CIU, el término “dos Méxicos” fue acuñado en la década de 1970 y hoy representa la diferenciación entre dos grupos: los conectados y los desconectados, estos últimos con menor apropiación de contenidos informativos, culturales, educativos, productivos o de relacionamiento social.

Los dos Méxicos se acercan

De acuerdo con los resultados del análisis, entre los años 2018 y 2020 México registró un incremento del 22 por ciento en el IDTMex; además, la publicación destaca que se han acortado las diferencias entre entidades federativas. A nivel nacional, el promedio de México paso de 4.42 a 5.38 puntos entre dicho período, lo que representa un crecimiento del 22% en el comparativo, excepto en Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur.

Los estados con más crecimiento en tecnología

A nivel nacional, según informa The CIU, los estados con un mayor crecimiento del índice fueron San Luis Potosí y Oaxaca, lo que resulta llamativo toda vez que Oaxaca suele posicionarse en los últimos lugares de desarrollo. De todos modos, las entidades mejor posicionadas siguen siendo la Ciudad de México, Nuevo León y Baja California, con niveles cercanos a los siete puntos, y con una brecha cada vez menor en comparación con los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Las TIC

En tecnología, este término se utiliza para referirse a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la integración de las telecomunicaciones y las computadoras, software, almacenamiento, sistemas y producción audiovisuales. Las TIC son un tema amplio, con conceptos en constante evolución.

Si bien la Ciudad de México, Nuevo León y Baja California se ostentan a la delantera con niveles cercanos a 7 en el IDT, en la última medición correspondiente a 2020, se han acortado las brechas entre estos y aquellos de menor desarrollo TI:C Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

El IDT mide el nivel de desarrollo de las TIC y la magnitud de la brecha digital en tres dimensiones: acceso, uso y capacidades de aprovechamiento de la conectividad.