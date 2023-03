La leyenda de los tacos de suaperro

Alguna vez hemos escuchado o mencionado la palabra “suaperro”, atribuida a una leyenda urbana que pesa sobre los mexicanos: los tacos de perro. Nadie sabe a ciencia cierta quién la inventó o cuál es su origen, está ahí y simplemente se comenta. Una de las respuestas que podemos encontrar en internet es que su origen fue en Cuernavaca.

En el portal de Radio Fórmula se señala que en el poblado de Chipitlán un señor conocido como Don Juan tenía su puesto de tacos de barbacoa y quienes acudían a comer ahí le decían que estaban de “guau”, ante esto la gente siempre le preguntaba: “Don Juan, ¿sus tacos son de perro?” y éste respondía que sí y lanzaba la típica pregunta que todo taquero hace, “¿cuántos le voy a poner?”.

Te interesa: ¿En Morelos habita lo paranormal y extraño?

Para no hacer el cuento largo, se menciona que ante el éxito de Don Juan los rumores y especulaciones comenzaron sobre si los tacos eran realmente de perro. Entonces, un día acudió la Secretaría de Salubridad y tras una minuciosa inspección se encontró con el horror, pues confirmaron que efectivamente había restos de carne de canes.

El hecho, según la leyenda, fue un escándalo en Cuernavaca; Don Juan fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público y condenado a prisión por violar el Reglamento de Salud que estaba vigente en aquellos años. Tras recuperar su libertad y lejos de querer alejarse de este negocio que le hizo pasar un buen rato de su vida en las sombras, no lo dejó, únicamente se mudó al poblado de Chamilpa al norte de Cuernavaca, donde nadie conocía su oscuro pasado.

En diferentes entidades del país la leyenda ha resonado de manera constante sobre la venta de tacos de carne de perro. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Sobre esta historia no hay más evidencias, archivos, documentos o datos que comprueben que realmente ocurrió. Sin embargo, es un relato para hacernos a la idea sobre de qué va más o menos este cuento que muchos mexicanos creen que es verdad. Y es que en diferentes entidades del país la leyenda ha resonado de manera constante sobre la venta de tacos de carne de este simpático animal peludo de cuatro patas.

Pero en el Estado de México y la Ciudad de México la leyenda se volvió realidad, puesto que en abril del año pasado dos sujetos fueron detenidos en el municipio de Tultitlán, Estado de México, acusados de comercializar tacos con carne de perro afuera de la estación del metro Tacuba en la capital del país. Otras entidades como Veracruz u Oaxaca también han vivido este tipo de casos. Hasta ahora en Morelos no se ha reportado nada al respecto, de acuerdo con información de la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) en la entidad.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Autoridades de la institución dieron a conocer que constantemente realizan operativos en diferentes establecimientos y por supuesto las taquerías no son la excepción. A estos lugares los inspectores arriban de sorpresa para verificar que todo funcione de manera correcta. Dentro de los procedimientos toman un pedazo de carne para conocer de qué animal proviene y si posee algún contaminante, como bacterias, salmonella o clembuterol.

Dicho estudio se realiza en el Instituto Nacional de Salud Pública, luego de que los colaboradores de la dependencia toman una muestra y dos más la dejan a disposición del dueño del establecimiento, quien de manera particular puede llevarla para que sea analizada.

¿Qué hacer ante la sospecha?

En caso de sospechar que estás devorándote un taco de lomito puedes presentar tu denuncia ante la Cofepris, quien tomará las medidas pertinentes en contra de los lugares donde se registre esta situación.

Lo puedes hacer directamente ante la dependencia acudiendo a la coordinación ubicada en Callejón Borda número 3, en el centro de Cuernavaca, a un costado de las oficinas de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) o también en su página de internet.

Pero si la duda persiste aquí te damos una serie de tips para identificar si es que estás en presencia de los tacos de perro. Una de las más clásicas, sin lugar a dudas es aquella que dice: "perro no come perro”, así que busca a un canino que esté afuera del establecimiento y ofrécele un poco de tu comida, si no hace ni el intento por acercarse al taquito sabrás que la leyenda es real.

Si este resultado no te convence no te preocupes, de acuerdo con la Korean Society of Food and Nutrition hay otra serie de características con las cuales puedes identificar que estás ingiriendo carne de perro.

Carne muy grasosa : Es cierto que una gran cantidad de carnes emiten mucha grasa al cocinarse, pero la de perro se lleva el premio mayor al desprender bastante.

: Es cierto que una gran cantidad de carnes emiten mucha grasa al cocinarse, pero la de perro se lleva el premio mayor al desprender bastante. Olor muy fuerte : Al estar en cocción el aroma del perro es muy diferente al del cerdo, res o chivo, además de que el sabor es más intenso.

: Al estar en cocción el aroma del perro es muy diferente al del cerdo, res o chivo, además de que el sabor es más intenso. Dureza : Según los expertos este tipo de carne es bastante dura incluso en proporciones pequeñas aunque haya sido puesta en cocción por mucho tiempo.

: Según los expertos este tipo de carne es bastante dura incluso en proporciones pequeñas aunque haya sido puesta en cocción por mucho tiempo. Textura pegajosa: Una de las pruebas que puedes realizar es ver si se pega fácilmente a la tortilla, servilleta o papel de estraza.

Lo que la gente piensa

Algunas personas han puesto también el estigma de que en unos u otros puestos o establecimientos de comida se venden estos tacos; por ejemplo, los negocios de comida callejera sin duda son los más señalados y si a esto le sumas las “promociones” que tienen, como cinco tacos por 20 pesos, crece aún más la sospecha.

De acuerdo con un sondeo realizado por El Sol de Cuernavaca la mayoría de las personas coinciden en que sí podrían existir lugares donde se vendan este tipo de tacos: “Una vez iba con mi familia circulando en la pista y vimos a una persona, un señor ya grande, que estaba buscando algo, y entre el tráfico y todo alcanzamos a ver que recogió a un perro muerto y se lo llevó”, comentó Viviana Arizmendi, una de las encuestadas.

Por otro lado, los entrevistados señalaron que es un tema del cual la gente no se atreve a exponer o hablar de ello. “Siento que es una realidad de la que todos o la mayoría eligen no hablar, pues es un tema muy controversial de salud”, expuso Michelle Castañeda, y agregó: “Nos cuesta aceptar que hay posibilidad de que por lo menos alguna vez nos tocó”.

Otros de los encuestados coinciden en que si el taco está en una muy buena oferta definitivamente es carne que no proviene del cerdo o la res por el alto costo que representa comprar estas.

Sin duda alguna el tema ha trascendido más allá de una leyenda en diferentes lugares convirtiéndose en una realidad, en Morelos siguen quedando las dudas.







Únete a nuestro canal de YouTube