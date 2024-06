Día del Padre | Cinco libros para regalar a papá

Pronto será el Día del Padre, y tal como lo hicimos durante la celebración del Día de las Madres, te traemos un artículo con recomendaciones de libros para regalar este mes de junio.

Un libro siempre será una manera segura de decirle a alguien lo mucho que significa en nuestras vidas, así que aquí tienes cinco opciones literarias que podrían satisfacer a más de un papá, ya sea que disfrute la aventura, la historia o el desarrollo personal.

Sin más preámbulo vámonos a las recomendaciones.





"Sapiens: De animales a dioses"

Este libro de de Yuval Noah Harari, es una obra que explora la historia de la humanidad desde su origen hasta la actualidad. Harari da página por página una perspectiva sobre cómo los homo sapiens llegaron a dominar el mundo. La obra aborda temas sobre biología, antropología e historia. Seguramente un favorito para cualquier padre de familia.

Precio:

Pasta blanda: 299 pesos

"El Hombre en Busca de Sentido"

Esta obra de Viktor Frankl es una recomendación muy personal. Esta obra ha inspirado a millones de personas en el mundo. A través de un relato biográfico, Frankl narra los días en los campos de concentración nazis y cómo encontró propósito en medio de tanto sufrimiento.

Para muchos este libro es un testimonio sobre la resiliencia humana y la búsqueda de sentido en la vida. Un libro muy filosófico, pero sencillo de leer. Un regalo perfecto para hacer reflexionar a muchos papás.

Precio en Amazon:

Pasta blanda 213 pesos





Cien años de soledad

No importa si es para Navidad, Día de Reyes... no importa la fecha, siempre este libro de Gabriel García Márquez es un regalo ideal. La obra forma parte del realismo mágico y narra la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones en el pueblo de Macondo. La narrativa amena y ligera hacen de esta obra el regalo perfecto para cualquier ocasión, y el Día del Padre no es la excepción.

Precios en Amazon:

Kindle 144 pesos

Pasta dura 362 pesos

Los secretos de la mente millonaria

La obra de T. Harv Eker es muy útil para aquellos papás que buscan desarrollo personal, pero también financiero. La obra es una guía práctica sobre cómo cambiar la mentalidad sobre el dinero, a fin de lograr la libertad financiera ¿Acaso no es el sueño de cualquiera?

Eker combina las experiencias personales con lecciones prácticas que hacen de este libro una obra motivacional y llena de estrategias enfocadas en mejorar la vida financiera. Muy recomendable.

Precio en Amazon:

Kindle: 158 pesos

Pasta blanda 336 pesos

Audio libro: 386 pesos





"El Código Da Vinci"

La obra de Dan Brown satisfacerá a aquellos papás amantes de los thrillers llenos de misterio y aventura.

"El Código Da Vinci" sigue al profesor Robert Langton mientras descifra una serie de enigmas y conspiraciones relacionadas con el Santo Grial y la historia del cristianismo.

Indudablemente, mantendrá interesado a papá de principio a fin.

Recuerda que al regalar un libro no sólo regalas un artículo sino toda una experiencia personal, así que ojalá estas recomendaciones sean útiles para demostrarle a tu papi lo mucho que te importa.

Precio en Amazon:

Kindle: 65 pesos

Pasta dura: 346 pesos