Adriana Terán presenta su nuevo libro 'Muñeca rota' en Cuernavaca

La escritora Adriana Terán Franco presentó su nuevo libro “Muñeca rota” en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, en una charla entre amigos y reencuentros en esta visita especial desde Argentina.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

En “Muñeca rota” que es su tercer libro, a través de la poesía y sus textos, Adriana plasma historias de mujeres que han pasado entre el amor, el desamor, la violencia, el dolor, y se han levantado para seguir adelante por ellas mismas. Por lo tanto, este libro está dirigido a las mujeres, y su interés es ayudarlas y ser un hombro para ellas.

En la introducción, la autora escribe, “Las muñecas rotas somos las mujeres que hemos sido violentadas, abandonadas, maltratadas, ultrajadas, heridas en lo más profundo de nuestro ser. El dolor lo cargas internamente. Te rompes en mil pedazos y cuesta mucho tiempo y trabajo rearmarse. Hay trozos que crees imposibles de unir, pero decides seguir sin importar las miradas, los cuestionamientos o lo pesado de la carga que llevas”.

¿Cómo fue el proceso creativo de su libro?

Adriana Terán comentó que comenzó a escribir este libro desde hace aproximadamente 27 años, y que nace en un momento vulnerable, de dolor, de sufrimiento, de vacío, en el que se sentía que estaba totalmente devaluada como ser humano y como mujer.

“Una noche subí a la azotea de mi casa y dije no soy nada, no valgo nada, recuerdo que era luna llena y con las estrellas brillantes de repente empezaron a llover las letras, fue como algo mágico, primero lo escribí en el dolor, y ha ido evolucionando con el tiempo, porque he ido mejorando como escritora, y ahora sí está en el punto preciso con la evolución y las temáticas que quería plasmar”, expresó Adriana Terán Franco.

Y destaca que si hubiera sido como el primer libro se hubiera quedado corta, porque ahora tiene una gran gama de temas, sin dolor, porque es algo muy importante ya hablar sin ese sentimiento a partir de la reflexión.

“Es un libro enfocado a la mujer, desde jovencitas hasta mujeres mayores, para que se valoren, se perdonen y dejen de cargar culpas; que tomen los procesos como parte de la vida, pero que no se queden hundidas ahí, y pedir ayuda cuando sea necesario”.

En sus poemas y textos, habla de la mujer como amiga, novia, pareja, esposa, amante, madre y profesionista, etcétera, por lo que considera que muchas se van a sentir identificadas y van a simpatizar con sus letras.

“También abordo el tema de la educación de las antecesoras, con muchas cosas que ya no deberían aplicarse a la actualidad, pero cómo nos educamos con base al entorno en el que crecemos y en el que nos dicen, es importante reeducarnos en muchos aspectos”.

"Muñeca rota" reúne las vivencias de mujeres desde la juventud hasta la adultez. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Amigos y colegas la acompañan

Durante la presentación, Adriana estuvo acompañada por Edith Rodríguez Barrios, escritora y presidenta del Grupo Literario Retos Universales, quien escribió el prólogo del libro y del reconocido escritor y maestro Santhony, que se encargó de comentar la obra.

Así como de Roxana Zubieta Ramos, presidenta de la Unión Hispano Mundial de Escritores capítulo Morelos, quien compartió la semblanza de Adriana Terán, reconociendo su importante labor en la escritura en Morelos, a nivel nacional e internacional.

Entre el público se contó con la presencia de muchas amigas de la autora, que llegaron para acompañarla y saludarla en este importante evento, pues llegó desde Argentina, donde radica actualmente para compartir este nuevo libro y convivir con su gente.

“Es difícil emigrar y tomar decisiones por diversos factores, sobre todo el abrirte nuevos caminos y probarte a ti misma que puedes llegar a otros lugares, abrir, tocar puertas, y me siento muy feliz de representar a México en Argentina. Me hace sentir mucho orgullo saber que mis letras gustan e irme posicionando en la escritura y, sobre todo, lo que me da la confianza es que voy teniendo la preparación para lograr y materializar mis sueños. Además, muy feliz de ver a mi gente y sentir su cobijo”.

Amigas de Adriana fueron invitadas a leer algunos de los poemas y textos que se incluyen en el libro como “Carta abierta”, “Tatuado en mi pecho”, “Mi piel”, “Tan solo juguemos” y “Despedida”.

Finalmente, la cantante Flor Noble cerró la presentación con una serie de interpretaciones musicales, destacando la canción “Mi búsqueda eres tú”, un tema de su autoría que dedica a las madres buscadoras.

Si deseas adquirir el libro “Muñeca rota”, comunícate con Adriana en su perfil de Facebook: Adriana Poetisa Cálida.