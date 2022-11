¿Las arañas son peligrosas? Un especialista lo explica

De todas las especies de araña en el país, solamente son dos las que pueden ocasionar problemas en la salud y quizá llevar a la muerte. Galilea Jaimes Pescador, del aracterio del Instituto de Biotecnología (IBt), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta que existen algunas como las tarántulas que a pesar de su tamaño son inofensivas por lo que invitó a cuidarlas y no hacerles daño pues son grandes controladoras de plaga.

“Las tarántulas tienen un veneno muy poco tóxico para nosotros los humanos, no se les considera de importancia médica, como tiene un veneno poco tóxico lo compensan con su tamaño, son cazadoras, se alimentan de grillos, cucarachas, entre otros insectos”.

¿Cuáles son las arañas tóxicas?

Las arañas “violinista” y la “viuda negra” o “capulina”, que son de tamaño mucho más pequeño, su veneno es sumamente tóxico para el ser humano. En el caso de la segunda su veneno es capaz de paralizar el cuerpo, espasmos, y si pasa mucho tiempo sin recibir atención la persona puede caer en una afección multiorgánico.

En el caso de la araña violinista su veneno es necrotóxico que lleva a una muerte celular, siendo el efecto mucho más rápido en personas con enfermedades crónicas previas “se le puede amputar la parte de la mordedura”.

¿Por qué no debemos matar a las arañas?

Jaimes Pescador, pidió a la población no matar a las arañas, sino tomarlas mediante un objeto que no les dañe y colocarlas en un árbol, jardín u otro lugar en el que sus depredadores no se las coman.

“Si nosotros nos dedicamos a matar y matar arañas en casa, vamos a tener un descontrol de otro tipo de fauna como grillos, cucarachas, e invadirnos de ellos. No sabemos cuántas arañas se pierden al año por el ser humano, pero sí es preocupante”.

Las arañas no buscan al ser humano, incluso al percatarse de ellos suelen huir al sentir la vibración, lo único que buscan es “sobrevivir”, son insectos los únicos que comen.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

¿De qué mueren las arañas?

Además de morir por la mano del ser humano, las arañas mueren por estrés, “se las come todo el mundo, desde insectos , lagartijas, ratas, la mayoría de los animales comen arañas por eso es que son temerosas”.

Son capaces de parir de entre 500 a mil huevos en una “uteca”, pero no todos sobreviven, algunos se las comen ellas mismas, los otros hermanos. Dependiendo de las especies es el tipo de vida, “la tarántula en cautiverio dura hasta 20 años porque se controlan sus condiciones” , sin embargo, la mayoría vive un año.

El IBt cuenta con un aracnario abierto al público, esto con previa cita.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca



















➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local