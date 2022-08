[Animalia] Una macabra araña, pero nada peligrosa

La palabra arácnido les produce escalofríos a muchas personas. Pero como ya les he contado en otras ocasiones en esta misma sección, no hay mucho qué temer.

El grupo de los arácnidos es tan grande e incluye más que a las arañas, por lo tanto podemos encontrar, por ejemplo, escorpiones, tarántulas, vinagrillos, ácaros, garrapatas y otros por ahí, como los cara de niño.

Son organismos muy impresionantes por sus características biológicas, su evolución y su papel en los ecosistemas.

Cortesía | Karime Díaz

Parecida al vinagrillo

Hay una especie que cuando la conocí me pareció asombrosa porque, además, me pellizcó un dedo y casi entro en pánico.

Imaginen esto: las patas de araña, pero mucho, mucho más largas, un cuerpo similar al del vinagrillo pero más cortito y unas tenazas de alacrán aunque lucen extra feroces.

Debido al tamaño pensé que me arrancaría el dedo (sí, soy muy exagerada, ¿Qué le hago?).

La verdad ni dolió demasiado y no estuve nunca en peligro.

Amblypygi es el nombre de un grupo de arácnidos comúnmente conocidos como arañas látigo o arañas corazón, o en algunos lugares madre de alacrán. No son ni arañas ni alacranes, son Ambiplígidos, un grupo diferente.

Como lo mencioné antes, las patas son muy largas, de hecho algunas especies pueden medir hasta 70 centímetros y su único crimen es verse muy macabros. Salen en una escena de la película famosa de un mago con una cicatriz en la frente.

Son de hábitos nocturnos y prefieren sitios de alta humedad, como las cuevas o debajo de cortezas de árboles, por lo que encontrarnos con una es poco probable en zonas urbanas. Tienen ocho patas, como buenos arácnidos, pero el par de patas delantero es anteniforme, cuya función es sensorial, cubiertas de “pelitos” y les ayuda a detectar qué hay a su alrededor.

Esas tenazas se llaman pedipalpos y son muy eficaces para cazar, así como sus grandes quelíceros (como colmillos). Son carnívoras, por lo que comen insectos o incluso otros arácnidos.

Pero no presentan glándulas de veneno y su defensa es precisamente dar buenos pellizcos, así que para las personas son inofensivas en el sentido de que podemos tener la seguridad que no pasará nada grave, mucho menos si no les molestamos. ¿Has visto alguna de estas extrañas criaturas?













