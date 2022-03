[Animalia] El peligro de las arañas violinistas

Desde que soy pequeña recuerdo mi afinidad y fascinación por los bichos. Junto con mi mejor amiga, colectábamos insectos y arácnidos diversos en un botecito simplemente para observarlos por horas. También teníamos un hospital para hormigas donde rescatábamos a las que se estaban ahogando en los charcos para después liberarlas. Casi nunca sentí temor al tomar a los bichos con la mano, incluso las arañas, las reubico con facilidad siempre. Hace unos meses en el baño había una araña que tomé con la mano para reubicarla y al verla de cerca ¡se me bajó la presión! Pues se veía un lindo y bien formado violincito en su cuerpo. Por fortuna, ella andaba muy relajada y no se enojó porque la invadí. Así que aprendí que es mejor nunca usar las manos directamente, pudo haber salido muy mal.

En México prácticamente hay dos tipos de arañas que pueden ser peligrosas para la salud humana: la violinista y la viuda negra; de esta hablamos después.

Las violinistas son arácnidos que pertenecen a la familia Sicariidae ¿te suena familiar el nombre? Y aquí, aprovechando el escalofriante nombre, haré una breve pausa para decirte que todas las arañas tienen veneno, pero, insisto, no todas representan un peligro mortal, así que respira tres veces y no te pongas a asesinar a todas las que encuentres en el camino.

El género al que pertenecen las violinistas es Loxoceles y en México se reportan 40 especies de las que 38 son nativas de nuestro país, las otras dos son extranjeras residentes procedentes de Sudamérica y Europa. Se han registrado en todos los estados. Sí son venenosas y sí pueden poner en riesgo la salud, pero respiremos tres veces más y sigamos antes de que entres en pánico.

¿Y cómo las identifico? Esta pregunta siempre es un poco truculenta porque, aunque yo describa sus características, cuando no somos especialistas en su identificación podemos confundirlas. Ellas generalmente son color café con su opistosoma (o sea, su “pancita”) gris, pero el color puede variar. Sus patas son esbeltas y en su prosoma (o sea, su tórax o espalda) tienen la figurita de un violín, pero no todas las especies lo tienen bien definido. ¿Qué hago si veo una? Primero, no intentes matarla, la gran mayoría de mordeduras o picaduras suceden precisamente al querer aplastarlas. Lo ideal es colocarlas con un recipiente transparente y deslizar debajo un cartón para después reubicarlas a un sitio lejos de nuestro hogar. Pero siempre, la prevención es lo mejor. Estas arañas tienden a buscar sitios obscuros para esconderse así que mover los muebles en casa para limpiar debajo y evitar la acumulación cacharros harán que no se sientan tan cómodas como nuestras visitas.

Conocer sobre la biodiversidad nos permite coexistir en armonía no solamente con especies “temibles” como las arañas sino con todas las especies con las que compartimos este hermoso planeta.









