[Animalia] México alberga 10% de especies silvestres

La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2013 el 3 de marzo como el día mundial de la vida silveste tras la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre en 1973. Esta fecha busca concienciar a la población sobre la importancia del cuidado y la preservación de estas especies, así como el cuidado del medio ambiente en general, invitando a la población a reforestar y cuidar los árboles de los que ya existen.

Son más de 35 mil especies de animales y plantas las que existen alrededor del mundo, las cuales se busca proteger y preservar en los ecosistemas adecuados. En la actualidad existen voluntarios en más de 183 países y año con año se suman más, todos motivados a rescatar el medio ambiente, gracias a fechas como estas en las que cada país conmemora de una manera diferente.

México alberga cerca del 10% de las especies silvestres registradas en el mundo, gran parte de ellas endémicas: es quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. Y aunque solo más de 108,000 especies en el país han sido descritas –entre ellas 864 especies de reptiles, 528 especies de mamíferos, 361 de anfibios y 1,800 especies de mariposas--, se calcula que podrían ser millones las que habitan nuestros suelos, aguas u otros sitios recónditos.

35 mil especies de plantas y animales en el mundo buscan ser preservados en sus ecosistemas adecuados / Cortesía | Cuartoscuro

La flora en la cumbre del volcán inactivo Chichinautzin es escasa debido a la falta de sedimentos y el clima alpino / Cortesía | Cuartoscuro

Juan Antonio Reynoso, director del área natural protegida de Los Sabinos, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estadod de Morelos, informó que en la entidad esta fecha si es conmemorada pero no a gran escala, como el 22 de marzo, Día del agua, o el 5 de junio, Día del medio ambiente.

En este sentido opinó que es de vital importancia que no sólo durante una fecha si no durante todo el año las personas hagan conciencia de la importancia que tiene cuidar y preservar la flora y la fauna a nivel mundial, ya que aseguró que sin un planeta bien cuidado los seres humanos simplemente no podrían existir.

Cabe decir que tan solo en el estado de Morelos de la gran diversidad de animales que existen algunos de los que se han visto afectado últimamente por el crecimiento de la urbe y la contaminación y que podría decirse que están en peligro de extinción son: el cangrejito barranqueño, la carpita morelense, cacomixtle, Zacatuche, mariposa baronia y murciélago de la cueva del Salitre de Tlaltizapan,

En la imagen aves se posan sobre cables de energía eléctrica / Margarito Pérez Retana | Cuartoscuro

México es particularmente sensible al tema de vida silvestre, ya que se ubica en el quinto lugar entre los países megadiversos del planeta / Archivo | OEM





