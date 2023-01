[Ambiente] Tilcuate, una serpiente que habita entre mitos

Gracias a la biología he caminado por muchos lugares del estado de Morelos. He recorrido varios senderos, he hecho amistades y he escuchado muchas historias.

Frecuentemente las historias más terroríficas tienen que ver con reptiles y usualmente son mitos que se han quedado en el imaginario de las comunidades.

Es interesante analizar cómo es que con frecuencia nos relacionamos de manera más afectiva con las plantas o con los mamíferos, pero los reptiles despiertan nuestro miedo instintivo incluso bloqueando nuestro interés por conocer sobe estas especies.

En una comunidad del sur de Morelos me hablaron del Tilcuate, una serpiente negra y muy grande, “de las más grandes que verás por estos rumbos”, me dijeron.

Me advirtieron que si la encuentras en el campo te corretea, levanta su cabeza como una cobra y te persigue hasta que te alejas lo suficiente. También me relataron cómo es que esta serpiente roba la leche a las infancias, ya que tiene la capacidad de adormecer a las madres lactantes, confunde a los bebés al darles la cola como un chupón para que no lloren y entonces usurpa su lugar en el pecho de la mujer.

El relato anterior puede ser fácilmente desmentido, pues, por ejemplo, los reptiles no tienen labios que son fundamentales para poder mamar la leche y, además, al no ser mamíferos, tampoco pueden ni consumir ni procesar leche, lo más probable es que mueran de alguna especie de empacho, si pudieran.

Lo que sí es cierto es que esta serpiente para mí es una de las más hermosas que he visto. ¿Por qué surgieron estos mitos? Por miedo que heredamos de los conquistadores ajenos a nuestra naturaleza, sólo por eso. Y por supuesto que por el infinito desconocimiento que tenemos de este grupo tan asombroso.

Estas serpientes sí son muy territoriales y sobre todo valientes, pues no van a temer en enfrentar a quien consideren un peligro, haciendo sonidos fuertes e incluso arremetiendo con toda la fuerza de su cuerpo. No son venenosas, pero se han “ganado” su fama por ser agresivas.

Como todo animal tiene un rol fundamental en los ecosistemas, recuperemos el conocimiento de las especies con las que coexistimos.



