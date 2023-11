Torneo del Sol 2023: Lanzamiento de nuevas estrellas del futbol

En un notable avance para el fútbol juvenil mexicano, la Liga TDP ha sido un trampolín crucial para el talento emergente, permitiendo a jóvenes jugadores ascender a categorías superiores.

Destaca el caso de Daniel García Palacio del G-7 Morelos, quien, después de su actuación en el Atlético Cuernavaca, ha sido incorporado a la categoría Sub 18 de la Universidad Nacional. Este movimiento es parte de un esfuerzo más amplio de la Liga TDP para fomentar el desarrollo de jóvenes futbolistas en México.

La segunda edición del Torneo del Sol de la Liga TDP, celebrada a principios de 2023, resultó en un significativo avance para 26 talentos.

Estos jugadores, seleccionados entre 144 participantes, han logrado avanzar a categorías como la Liga Premier o equipos Sub 16 y Sub 18 de la Liga MX. Este grupo incluye a siete jugadores que ascendieron a la categoría Sub 18 de la Liga MX, uno a la Sub 16, doce a la Liga Premier Serie A y seis a la Serie B.

Entre los casos destacados se encuentra Eduardo Paul Ensiso, anteriormente en Xalisco FC y miembro de la Selección Pacífico. Tras el Torneo del Sol 2023, Ensiso captó la atención de Tigres de la UANL y fue incorporado a su equipo Sub 18.

Además, tras una Gira Internacional en España, cinco miembros de la Selección Centro ascendieron de categoría para el torneo de Apertura 2023.

Ejemplos notables incluyen a Diego Latorre Reyes, que se unió a Guadalajara Sub 18, y a Jesús Emanuel Marchan Rojas y José Armando Lucero Vidal, que se integraron al Inter de Querétaro FC de la Liga Premier Serie A.

Este patrón de éxito ha generado gran expectación para el Torneo del Sol 2024, consolidando a la Liga TDP como una incubadora esencial de futuros talentos en el fútbol mexicano.