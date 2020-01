Por La Libre

1.- En la liga de ascenso se tiene un verdadero desorden, tanto que el certamen se pospuso y será hasta hoy que se tendrá la reunión para emitir el calendario de actividades y ahí iniciarán todos parejos, puesto que sólo se contará con 12 escuadrones, con la salida de los Loros de la Universidad de Colima y la de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, ambos por cuestiones financieras, pero, ¿entonces por qué se les permitió estar en el certamen de apertura?, ¿se les dará permiso o se perderá la franquicia?, ¿qué sucederá con los jugadores, porque, de manera abrupta, se quedaron sin contrato y los que puedan arreglarse, será en otra ciudad y con ello se va toda la familia?, al final no se tendrán respuestas porque en la Federación Mexicana de Fútbol las cosas se hacen contra la lógica y de manera insensible, les da lo mismo lo que les pueda suceder a los equiperos, al fin no son de la familia, y si son de liga de ascenso, menos, que si los trataran de manera decente, se obligaría a los clubes a pagarles su salario, pero ¡quién va a protestar, ¿el sindicato?, es más blanco que el SNTE en tiempos de los prianfifìs, por lo que no defiende a nadie y menos a sus compañeros. Es la ley.

Los dos escuadrones que salieron ponen en su justa dimensión a la liga que nació mal, que hubo agandalle y hasta traiciones para que dejaron en Galindo Zárate la presidencia de la segunda, quien no puso objeción para que se separan algunos escuadrones y formaran el circuito, allá por 1994, cuando que todavía Joaquín Urrea Reyes les decía que sería mejor fortalecer la segunda, no le hicieron caso y lo único que fue superior fueron las cuotas que se cobran en el circuito, además de que los sueldos a los equiperos son superiores, en teoría, a la segunda, ya no hay edad, la categoría es libre, sube el costo del arbitraje, los desplazamientos son más caros, requieren avión, llegar un día antes del partido, y el espectáculo no fue superior, y cada vez se ve peor el nivel de juego, tanto que en el pasado evento hasta el Corachivas pudo llevarse el título, pero su defensiva lo impidió.

Se quedan sólo 12 escuadrones, que son los que debería tener el circuito, y hasta diez, para que fuera más competitivo, y en la primera entre 12 y 16, y con ello se tendría un mejor nivel de juego, y en este circuito debería ser sin extranjeros o, en el peor de los casos, uno o dos, y con ello se daría oportunidad a los nacionales, pero no lo aceptarán los dueños, ni los promotores, sobre todo los que están en contacto directo los encargados de los escuadrones, con la sospecha de que no todo es limpio, pero sólo es la sospecha, ya ven que el fútbol nacional en inmaculado.

2.- En la tercera división se regresó a los entrenamientos y en el conjunto del Selva Cañera hasta las visorías se tuvieron en la unidad deportiva La Perseverancia de Jojutla, con buena respuesta, por lo que se espera que el cuadro responda en el certamen, en su segunda parte, buscando calificar a las finales, lo que es una obligación.

Atlético Cuernavaca y Chinelos Yautepec también están en el trajín.

3.- Corachivas tuvo su primer encuentro amistoso y se perdió 3-1 con los Monarcas, en Morelia, en donde los de la primera se fueron al frente en los cartones 3-0, en tres embates, suficientes para poner las cosas en claro.

4.- En Educación física se tuvieron otras 400 horas ya descompactadas, por lo que ya suman más de 800 y pronto estarán las restantes para mejorar el servicio.