Por La Libre

1.- Al final del cuento, para este torneo de la tercera división, titulares de la Promotora Deportiva Zacatepec, se hicieron cargo de la escuadra del Selva Cañera, y las cosas no se tienen tan boyantes como en el evento pasado, y es que en la Promotora no existe el orden que se requiere para salir adelante, crece la anarquía y la falta de oficio tanto en la publicidad, para aliviar los costos para el conjunto, como en los jugadores, y no existe la posibilidad de recuperar los espacios que fueron del conjunto, como es el estadio de Zacatepec, el que se dejaron quitar por Graco y no se los devolvieron porque no tienen la menor unidad ni la intención de hacer nada por su región, por lo que van a ver el fin de esta nueva temporada, y el inicio de una más, sin que nadie cambie para bien del fut de la región, porque no se lucha por ella, porque hay desunión, y, lo peor, ninguna idea de qué hacer; ni siquiera tienen contemplado el pedir lo que les correspondió recién.

En el torneo pasado, un grupo de personas se hizo del conjunto y se salió adelante, pero en el actual, ya se perdió un partido por no cumplir con los compromisos adquiridos, y se dejaron escapar tres unidades frente al Academia Cuextlán, además, frente al Atlético Cuernavaca se perdieron cuatro de seis guarismos y ya se perdió la paternidad sobre este conjunto, y no se ve que se ponga el remedio, no tienen recursos ni los buscan, siguen en el anonimato, atesorando las tres cosas con las que cuentan, en lugar de abrirse y sumar a más elementos con el mismo objetivo de tener una escuadra en el máximo circuito, pero si no pueden con la tercera, menos con una segunda o con otro de mayor categoría.

En el primer encuentro contra el Atlético Cuernavaca el arbitraje los acuchillo y sólo les faltó dar las gracias, nunca una protesta seria, una conferencia de prensa, nada, y se las van a hacer otras veces, entre la ineptitud y la mala fe, al fin no protestan, se quedan en el silencio sepulcral por falta de organización y de argumentos, y perjudican al equipo.

Lo peor, no aprenden, ya perdieron la escuadra de la segunda división nacional, y de no ser por personas de buena fe que les ayudaron, también la escuadra de la tercera se hubiera perdido, y ni así son capaces de unirse, de tener sus reuniones para acordar las acciones a seguir para que la economía del conjunto crezca y de verdad se piense en ir en busca de horizontes superiores, a menos que el objetivo sea quedarse para el resto de los días en la tercera, y si es así, que se diga y se quiten de dificultades, que hablen y ya.

2.- Rodrigo Prieto, que con un zapatazo dio el triunfo a la escuadra de Corachivas 1-0 sobre el Celaya, y que descobijó al entrenador, Valdiño y su pésima táctica frente a los Alebrijes, en la final de ida, cuando se perdió 3-1, dejándolo en el banquillo para dar la oportunidad al argentino, paisano del timonel, y cuando ingresó todo estaba perdido, se va a los Venados del Yucatán, en una liga de 12 equipos al salir Colima y los Potros de la UAEM, estallándoles a los directivos del circuito la dinamita en sus manos y su falta de talento para operar y para adelantarse a los acontecimientos, para una liga, además de fatal en calidad, ahora igual padecerá por la falta de escuadrones, y nadie se los reprocha

3.- En la rama femenil, para hoy, América ante Ciudad Juárez, Necaxa-Atlas, Monarcas-Toluca, Pachuca-León, San Luis-Santos, Guadalajara-Cruz Azul y Xolos-Querétaro, y son varias morelenses participando en Tigres, Monterrey, América y Pachuca (aquí 5).

4.- En el caso de los Institutos, el estatal, no pasará nada, verán un año más caminar sin que se sepa de su trabajo, y como nadie exige, ni deportistas ni prensa…