Por La Libre

1.- El arbitraje, en manos de Arturo Pablo Brizio Cárter, no sólo se ha estancado, sino que se encuentra en un franco retroceso por una razón sencilla, no hay trabajo, y lo he dicho en incontables ocasiones, que el que fue un excelente árbitro, no es precisamente el que más ame el trabajo o el sacrificio, y prefiere delegar, pero no a cualquiera, a quien no le signifique competencia, que no tenga la capacidad de hacer las cosas con talento de sobra, sino alguien que esté por debajo de su nivel, para que la última palabra, a la distancia, la siga dando él, y si al que colocó para tener él sus recesos, acierta, sale a recordar quién está al frente, y si se equivoca, regresa de Manga de Clavo pa’ “corregir”.

Enviar a un mediocre como Santander a la final, conociendo sus limitaciones, es para criticarlo, ya sea porque no haya más (¿entonces dónde está su trabajo para que surjan los nuevos elementos?) o porque es el favorito. Es evidente la intención de querer hacerlo trascendente, pero, como él lo dice, “hay maderas que nunca agarran el barniz”, y el señor Santander es de ésos, pero Arturo Brizio no lo entiende o no le interesa lo que se opine porque, además, nadie habla de su pésimo trabajo; si acaso, de las decisiones de los nazarenos, pero nada que lo toque, contando con la protección de la televisora, en donde sabe que, en cuanto deje el cargo, pasará a sus ventanillas a cobrar y a criticar lo que él no supo hacer bien, igual que la oposición, que, cuando está en el poder nada se hace correctamente, pero apenas sale y, entonces, se vuelve experta y todo lo sabe, y aconseja, y grita y argumenta, en una actitud mezquina y llena de intrigas soeces.

Señor Brizio, su trabajo es decepcionante, y no se puede ocultar, el VAR descobija a los suyos y a usted que no hace nada porque su labor mejore; el nazareno no se aplica, pues sabe que desde arriba, con tomas que son de calidad inferior a la de la televisión, le van a dictar lo que se debe resolver, y no se conjuntan los esfuerzos, no existe el liderazgo ni la intención de tomar el mando, y es terrible porque cuando le pidan que se vaya a otra ventanilla, que regrese a criticar a los nazarenos, el retroceso será atroz, y la mejor carta que se tiene para el arbitraje, su imagen, terminará deteriorada, no por la prensa que no aprende, esa prensa light que apenas se atreve a criticar, sino por la realidad, y todo porque el señor Brizio no tiene capacidad de trabajo prolongado, ni espíritu de servicio ni de sacrificio, pero no lo reconocerá ahora, como sí lo hacía como silbante en su época

2.- En la tercera división, siguen las visorías con el Selva Cañera en Jojutla, cuando que debió hacerlo en toda la entidad. Al parecer, el convenio que se firmó con el alcalde del lugar, Juan Ángel Flores, centra la actividad en esos lares de la entidad, y es bueno, pero si se le añaden otros jóvenes de otros sitios, los resultados serán más positivos siempre.

3.- El Báxter, sin duda, tuvo otro gran año con Gregorio Yáñez Pineda y su grupo, sin embargo, al parecer hay por ahí algunas dificultades que pudieran venirse a la salida de un miembro importante del club, lo que se me dijo, pero sin especificaciones. Ojalá y todo se resuelva para bien, dado que el club es el más importante, a nivel de aficionados que se tiene en la entidad, pero si Gregorio se queda callado, se le respeta, pero así no se le podrá ayudar en la medida de lo necesario y se puede perder todo lo que ganado.

4.- Del Corachivas, como sabe que la rama fue generosa con el equipo y le dio una semana más de descanso, no se tienen noticias frescas. Insisto, sigamos de cerca el trabajo de los árbitros con este equipo, sólo como ejercicio de curiosos.