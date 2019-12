Por la libre

1.- En el balompié no se tiene descanso, a diferencia de lo que sucede con algunos deportes, sobre todo en los Estados Unidos, en donde cada una de las actividades tiene su tiempo para darle gusto a todos y que nada se sature ni se encime, y así cuando está a punto de finalizar un deporte, aparece el otro para que se vaya calentando el ambiente, pero aquí el balompié es cuento de nunca acabar, y es que las televisoras no tienen en realidad mucho qué aportar, y entonces apenas finaliza un evento y está otro cualquiera.

En la primera división se tiene pactado el inicio para el viernes diez, por lo que todos los escuadrones están en el trabajo sin importar las fiestas navideñas ni de fin de año; en el caso del América y del Monterrey, tendrán unos días más, debido a que la final se tuvo anoche, después de que la participación de los regios en el mundial de clubes obligó al descanso, pero, sobre todo, descobijó la falta de organización del fútbol nacional, en donde no se prevén las cosas, todo parece que se resuelve como se vayan dando y, por ello, no se tienen avances sustantivos en cuanto al seleccionado nacional que, si alguna vez pasa de los lugares diez al 16, será por cuestiones de suerte o porque se tuvo una generación dorada, pero sin nadie que la respalde, como si fuera espontánea, porque así es y no se ve el trabajo que se esté realizando para acabar con esta postura, sobre todo porque, en este deporte, tiene contentos a los dueños, puesto que los ingresos son millonarios, para los de arriba, desde luego, mientras decenas de conjuntos de todas las divisiones, no tienen ni para lo elemental, y ahí andan causando lástimas y explotando a los jugadores.

Dos veces se ha sido sexto lugar, cuando la contienda se llevó a cabo en casa, 70 y el 86.

A las féminas se les cargará la mano, puesto que la contienda arrancará el viernes, pues se sostendrá el encuentro entre Pumas y Puebla, a las 12 horas, en la cancha de la Cantera, y el resto de los cotejos para el lunes seis, con lo que las televisoras tienen ya la forma de llenar sus espacios, aunque nunca he escuchado a los locutores exigir que a las señoritas se les pague lo que a derecho corresponde, es decir, a trabajo igual, salario igual, en relación a los caballeros, pues la mejor pagada de las damas está por debajo del peor pagado de los hombres, pero los merolicos guardan silencio, nadie se atreve a ser la voz que se requiere para que haya igualdad y equidad, porque lo que interesa es dinero, dinero para los de arriba; los jugadores, al final, algunos son privilegiados del sistema.

2.- El Selva Cañera seguirá con las visorías el lunes 30, martes 31, jueves dos y viernes tres, en la unidad deportiva La Perseverancia de Jojutla, de las 15 a las 17 horas, a lo que se debería agregar que la directiva busque talento en el llano, en donde encontrará buen material, porque si espera que lleguen a probarse, se tienen alcances muy limitados.

3.- Sobre la educación física, se sigue trabajando para que se descompacten más de 600 horas, con lo que se tendrá un mejor servicio educativo, y ahí se tiene al profesor Eliacín Salgado, a Rafael Vargas y al titular del área, Miguel Castañeda, pero no veo en igual intensidad a Isabel Téllez, director de primarias, de quien depende la educación física, y si no la va a atender, que busque que se le quite la responsabilidad para que regrese a la educación básica con Belem Montes de Oca, quien tiene más visión de todo.

4.- Sobre el campeón del fútbol nacional, lo que escribo es por la mañana del domingo; y hasta el jueves, antes del 2-1, veía al Monterrey como el claro favorito, pero después del 2-1 y con un elemento más, creo que dejó de ser claro favorito para ser favorito.