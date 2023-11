Morelense vivió la experiencia de correr en la cuna de la Maratón en Grecia

El atleta morelense David Carrillo Uribe, participó el fin de semana en el Maratón de Grecia, logrando el tercer mejor tiempo de los atletas mexicanos que compitieron dentro de la categoría élite.

El fondista oriundo de Zacatepec, compitió en la prueba que dio inicio en la ciudad de Maratón y finalizó en la capital griega de Atenas.

El mexicano vivió su octavo maratón y tercero fuera de nuestras fronteras luego de competir en Berlín y en Chicago.

Es el segundo maratón en el continente europeo, a donde llegó desde el jueves para aclimatarse y competir la mañana de este domingo 12 de noviembre.

Tras esta experiencia, el atleta comentó que se trata del maratón más duro en el que ha competido debido a las subidas muy largas.

“Fue una gran experiencia, una carrera muy especial, es algo súper emocionante

Cortesía | David Carrillo

comentó el morelense.





“El maratón de Atenas es el maratón más icónico del mundo y tiene algo muy especial, pues es el auténtico e histórico maratón; inició a las 9 de la mañana en la ciudad de Maratón, en su estadio olímpico, con un homenaje muy emotivo por su origen, por la batalla de maratón que ganaron al imperio persa, y particularmente por el personaje que da origen al mito del maratón: Filipides en el 490 a.C.”, señaló.

Y sobre la competencia, el atleta de 41 años agregó:

“La competencia la dividen en bloques; hubo doce bloques dependiendo de la marca de cada corredor. Yo tuve la oportunidad de arrancar en el bloque uno, que la verdad no me lo esperaba, pero fue algo especial porque arranqué con los Elite y los mejores corredores del maratón. Para nada me comparo con ellos, pero fue un honor y un lujo que me hayan puesto ahí junto a los 300 mejores tiempos de corredores abajo de las 3 horas.

Cortesía | David Carrillo

“Me fue bien. Es un maratón que no da para hacer marcas, pues el 90 por ciento son subidas muy largas; pero aun así fui el tercer mejor mexicano de la maratón de Atenas 2023.

“Es el maratón más duro que he corrido en mi vida. La altimetría es pesada, yo calculo que un 80 o 90% es de subida. Sentí que venía bien entrenado, pero creo que el viaje hasta Grecia me mermó un poco y me sentía un tanto cansado y no dormí bien por la descompensación horaria.

“La parte que me pareció más dura, fue entre los kilómetros 20 y 34, son subidas larguísimas. En algún punto del kilómetro 21 comencé a sentir que venían los calambres y tuve que bajar el ritmo. Iba en primer lugar de los mexicanos, al final me rebasaron dos de ellos que por cierto, hicieron un carrerón ambos”.

Con toda esa dificultad por el terreno en ascenso, el tiempo de David fue de 3 horas con 13 minutos y 43 segundos.

Los dos mexicanos que lo superaron fueron el tlaxcalteca Miguel Ángel Pluma Rodríguez radicado en Alemania, que marcó un tiempo de 3 horas con 6 minutos y 18 segundos; y David Ricardo Bravo Nuno, que ingresó a la meta con un tiempo de 3:12:27.

“Atrás de mi llegó en cuarto otro mexicano de CDMX, pero que vive en Londres”, agregó.

Los parciales de David durante la prueba, fueron, a los 30 kilómetros, marcó un registro de 2:13:51; al kilómetro 35, hizo 2:38:37; y al 40K, 3:02:45.















