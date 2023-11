Temperatura en Nueva York no afectará participación de Eber Sánchez en Maratón

Los fuertes vientos y las congelantes temperaturas que se llegan alcanzar en esta época del año en Nueva York, parece no serán un factor que jueguen en contra para el atleta morelense Eber José Sánchez Velázquez.

El oriundo de Tetela del Volcán, se encuentra a unas cuantas horas de hacer realidad su sueño de competir en el maratón más importante del continente americano y uno de los más grandes del mundo, en el cual participan 50 mil personas de diferentes países.

Entre el mundo de atletas clasificados en diferentes categorías, se encontrará el tetelense de 38 años, quien correrá dentro de la exigente categoría Libre.

Después de un vuelo de casi cinco horas que salió del aeropuerto de la Ciudad de México el pasado jueves 2 de noviembre por la mañana, Sánchez Velázquez, ingeniero agrónomo de profesión, arribó a la cosmopolita ciudad norteamericana por la tarde para enseguida empezar a palpar desde su bajada del avión, las frías condiciones climáticas para el día de la prueba que se correrá el próximo domingo 5 de noviembre.

Para empezar a estar más cerca de la realidad climatológica que vivirá en escasos tres días, hizo un breve recorrido este viernes por la ciudad a la misma hora en que se dará el banderazo de salida el domingo.

La temperatura alcanzada a las 8 de la mañana cuando todo iniciará, fueron fríos 7 grados centígrados, sin embargo, dijo que la sensación térmica la descartó como factor negativo al estar acostumbrado a correr hasta los 0 grados en las zonas boscosas de su lugar de origen dentro de los llamados Altos de Morelos.

“Si de aquí al domingo no hay muchas variaciones, Creo que las condiciones que se presentarían el día del maratón me favorecen; corro a 0 grados en los bosques de Tetela y la humedad la verdad ni se siente con el frío y tampoco hay mucho viento; eso y además de que se correrá en una ruta plana totalmente, creo que tenemos las condiciones idóneas para poder mejorar mi objetivo, que es correr debajo de mi marca que realicé en el maratón de Puebla de 3 horas con 20 minutos en 2017, ojalá y baje hasta las 3 horas”, comentó el morelense desde la gran urbe estadounidense también conocida como la “Capital del Mundo”.

Por lo pronto desde su arribo, ya tuvo contacto con la presidenta del Club de Migrantes “Chinelos de Morelos en Nueva York”, Aurora Morales Gil, quien, con el respaldo de todos los agremiados, harán posible su participación en este magno evento deportivo, así como sucedió en años anteriores con otros dos atletas de la zona Oriente morelense, Abraham Madrid Carbajal y Urbano Morgado Herrera.

En el caluroso encuentro entre paisanos, Morales Gil le dio algunos consejos a tomar en cuenta el día de la competencia.

“Hablé con ella y me dijo que la ruta no es fácil, pero tenemos la ventaja de haber entrenado en montaña, que lo dé todo y que no me guarde nada, que esté bien hidratado y sobre todo que espera logre bajar hasta las tres horas que me propuse“, puntualizó.

Así el morelense, extasiado por la grandeza de la ciudad, se muestra tranquilo y contando ya las horas que restan para cumplir el sueño que tanto buscó hacer realidad desde que decidió convertirse en maratonista, correr los 42.195 kilómetros al lado de los más grandes fondistas del mundo en la actualidad.