Llega la Ruta Chichimeca 2023 a Cuautla

La Ruta Chichimeca 2023 llegó a Cuautla este 2 de agosto, donde el morelense oriundo de Tlaltizapán, Luciano Alvear Rodríguez comentó las dificultades que vivió durante los primeros 33 días de rodada desde la salida en Chetumal, Quintana Roo.

Alvear Rodríguez, al igual que otros 18 ciclistas que se mantienen en el recorrido que inició el pasado primero de julio de la frontera sur del país con Belice, esperan arribar el próximo 19 de septiembre a Tijuana para completar el cruce del país de frontera a frontera por cuarta ocasión consecutiva.

El profesor jubilado, asegura que lo más pesado de la primera etapa de la ruta es el fuerte ascenso a zona montañosa, que tuvieron en Huautla de Jiménez, dentro del estado de Oaxaca.

"Es una subida muy fuerte y además nos cayó la lluvia en una zona alta, fresca y llena de heno; la lluvia con una agua muy fría, me hizo estragos, me bajó las defensas y me enfermé, esa tarde la pasé mal, pero algunos compañeros me auxiliaron y me dieron unas pastillitas para contrarrestar luego de reposar unas cinco horas y estar listo al día siguiente para seguir el recorrido", comentó el cicloturista zapatista.

Los ciclistas llegaron esta tarde de miércoles a Cuautla, para tomar un descanso en el balneario ejidal El Almeal: "Un poco mermado todavía, pero ahí seguimos en la ruta, me siento bien, entero y espero llegar hasta Tijuana, esa es la idea. Ojalá se cumpla, ya que nunca se sabe lo que puede ocurrir en el camino y menos con estos cambios de altura y de climas", agregó Alvear Rodríguez.

El morelense comentó que romperá filas en esta etapa para trasladarse un poco más tarde a su ciudad natal donde lo espera su familia: "Voy a Tlaltizapán de Zapata en unos minutos más; me acompañarán otros diez compañeros que mañana estarán visitando el balneario Las Estacas, a donde los llevaré a conocer, y creo que hasta el viernes nos incorporaremos a la ruta ya en la Ciudad de México".

El resto del grupo en el que vienen ciclistas de la CDMX, Chiapas, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Zacatecas, y Baja California, saldrán de Cuautla por la mañana de este jueves 3 de agosto para rodar 40 kilómetros al Pueblo Mágico de Tepoztlán en una de las rodadas más cortas de toda la ruta.