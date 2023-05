'La Tota' Carvajal y sus duelos en Morelos

Antonio "La Tota" Carvajal, entre su larga trayectoria como jugador defendiendo la portería del León, pisó en varias ocasiones territorio morelense para enfrentar a los Cañeros del Zacatepec y a los Arroceros de Cuautla en el máximo circuito del futbol nacional.

"La Tota" se inició en el Real España en 1948, vino a Morelos ya con la casaca esmeralda jugando frente al Cuautla en el viejo estadio de madera de lo que hoy es la Unidad Deportiva de Cuautla.

Era una época dorada para los esmeraldas y la propia “Tota” Carvajal que ganó dos títulos con el cuadro guanajuatense, lo que lo llevó a ser el arquero de la selección mexicana por cinco mundiales.

El prestigiado "Toño" Carvajal pisó Cuautla entre las temporadas de 1955 y 1959, aquellos años en que el cuadro morelense fue bautizado por la prensa nacional como "El Fantasma del Balneario" durante su estancia en el circuito mayor.

En una de esas Copas del Mundo a las que asistió, la de Suecia del 58, el jugador cuautlense Jaime Belmonte, que ya lo conocía bien, pues había probado su poder definidor, fue su compañero durante un partido histórico en el que el atacante arrocero anotó el gol del empate 1-1 en los últimos suspiros del encuentro frente a País de Gales. Era el primer punto logrado por México en la historia de los Mundiales.

Sobre ese acontecimiento donde "La Tota", que jugaba ya su tercer Mundial había recibido el primer gol del equipo europeo al minuto 32, declaró en su momento que la alegría fue tan inmensa que en el vestidor le dieron su estreno a Belmonte con una amistosa "pamba".

Otro de los momentos del Cinco Copas fue enfrentando en infinidad de ocasiones a los Cañeros del Zacatepec, en el estadio cañero y también en la ciudad de León.

El único jugador sobreviviente a la fecha de aquella época de mediados de los 50, es Manuel Vergara Salgado, delantero extremo que jugaba por la derecha y quien tuvo la oportunidad de enfrentarlo.

"Qué si jugué contra él, sí, hasta le metí un gol de penal", recuerda el último jugador sobreviviente de aquél Zacatepec que conquistó dos títulos de la Liga en las temporadas 1954-1955 y 1957-1958.

"Fue un partido que jugamos en León, y tuve esa fortuna de anotarle", recuerda el exfutbolista nacido en Tlaquiltenango.

Las enseñanzas del Cinco Copas

Ya retirado y tras vivir momentos importantes como entrenador de equipos como: León, Unión de Curtidores, Atlético Morelia, entre otros, en la década de los 90 Antonio Carbajal Rodríguez, quien hasta ese momento era el único jugador en haber jugado en cinco copas mundiales, se presentó en el estadio Centenario de Cuernavaca, pero no en la banca; estaba en la tribuna entre los aficionados, fue cuando nos concedió una entrevista a través de la malla.

¿Qué le da a "la Tota" ser hasta hoy el mejor portero mexicano?

"Recuerda que tenemos a Pablo Larios que precisamente es de Morelos y que es uno de los mejores porteros del mundo, lo que fui ya quedó en el pasado, ahora trato de enseñar a las nuevas generaciones de cómo actuar bajo los tres tubos, de cómo hacer más pequeña la portería, cuándo salir para no fallar; el hacer valer el reglamento que muchas veces los porteros no lo toman en cuenta y no tienen esa ventaja; cómo hacer llegar el balón a tu compañero desde los saques de la portería, en fin, todos los secretos que hay en el futbol para un portero".

¿Por favor defíname como hay que estar bajo los tres tubos?

"Te comento primero cuando hacemos más pequeña la portería, cuándo te van a lanzar por ejemplo un penalti, debes de moverte no para adelante, y sí extender los brazos para hacer la portería más pequeña… para ver esto me ponía a tirar el penalti y al portero le decía que moviera sus brazos, se ve la puerta más chica y te pone nervioso que no sabes a dónde tirarlo".

"Ahora dentro de lo más importante es saber jugar el área donde tu tienes la ventaja de salir arriba con sus propias manos, hay que tener valor y arriesgar en las salidas lanzándote a los pies pero en busca del balón, que es mejor a que te agarren esperando y te fusilen; tomas el balón y tienes que gritar a tus compañeros para que haya desmarcación y les envíes el balón; se debe de manejar a la defensiva, como portero tienes la visión de un enorme panorama para poder despejar, los lances son muy importantes y debes estar bien parado para impulsarte".

Y continuó: "Si te fijas, cuando los cancerberos se lanzan, si es a la izquierda van con la mano derecha por costumbre que es el lado contrario, dentro de todo tienes que ser muy valiente, se dice que para ser portero hay que estar loco".

¿Cuál fue uno de sus mejores compañeros?

"Raúl 'Güero' Cárdenas (+), (jugador del Zacatepec)", respondió sin dudar: "Estuve con él en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, se perdió ante Corea 5-3; con el tiempo él me llevó a la selección mexicana para entrenarle los porteros".

Sus inicios marcaron su carrera

"La Tota" debutó en el Parque Asturias en 1948 con el Real España ante el Marte antes de venirse a jugar a Morelos. En su primer centro, Carbajal perdió el balón y le encajaron el gol.

El capitán de su equipo Laviada fue a decirle: "Chamaco, si no te levantas de esta, nunca serás portero", y ese día hizo sus primeras grandes atajadas y su equipo remontó para ganar 3-1.

Dos temporadas jugó con el Real España, pero por órdenes del dictador español Francisco Franco, los equipos de orígenes ibéricos se retiraron de la Liga Mayor Mexicana y fue como Carbajal se mudó al León. En el club capitalino, "La Tota" participó en 45 encuentros.

Su debut con Selección Nacional se dio en medio de casualidades, ya que el entonces portero Raúl Córdoba tuvo un par de malos partidos de preparación y Antonio jugó bien en otro contra un equipo italiano.

Así inició ese camino en el que fue el primer jugador de la historia en estar presente en cinco Copas del Mundo:

Brasil 1950

Suiza 1954

Suecia 1958

Chile 1962

Inglaterra 1966

Con información de Roger Mixcoac