La morelense Amelia Espinoza participa en el Mundial de taekwondo en Guadalajara

El Mundial de taekwondo 2022 se puso en marcha en Guadalajara. La presencia de la elite mundial de este deporte se da cita en México con una selección nacional que tiene a los mejores del país, entre ellas a la ganadora del Premio Estatal del Deporte 2022 en Morelos, Amelia Isabel Espinoza Beltrán, única representante de la entidad.

Producto del trabajo en los clubes y/o de la asociación, no se habían tenido los mejores resultados en más de una década, hasta ahora que aparece Amelia de solo 20 años, ya en la selección mayor.

Antes de Amelia, el último seleccionado nacional que había tenido la entidad había sido Idulio Islas Gómez, un artemarcialista no nacido en Morelos, en el año 2009.

Islas nacido en la capital del país, representó a Morelos y al país gracias a una beca que se consiguió por la Asociación Morelense (AMOTAC) que en ese momento encabezaba el Cinta Negra Gilberto Pimentel Robles, gestión que se hizo ante el Instituto del Deporte del Estado de Morelos que encabezaba Guillermo Acevedo.

Así lo explicó el propio ex dirigente del arte marcial de origen coreano.

Los años han pasado y Morelos no había vuelto a tener a un representante en el tricolor.

“Antes de Idulio Islas, se tuvo en el 2007 a la de Cuernavaca Alejandra Gaal, que ganó en Juegos Panamericanos de Río de Janeiro medalla de oro”, agregó.

Las explicaciones de la falta de talentos al máximo nivel son muchas y variadas de los directamente implicados.

“A grandes rasgos, hace falta más apoyo económico por parte del gobierno federal. Los padres tienen que cubrir el 90% de todo, competencias, equipo, seguimientos médicos, psicológicos, nutrición, etc.; y lo más importante, muchos colegios en nuestro país no le dan importancia al deporte, y menos a las artes marciales. El apoyo viene, un poco cuando el alumno ya está formado”.

Sin embargo, ese problema no es privativo de Morelos ni de su taekwondo, “en todos los deportes se vive la misma historia”, opinan practicantes de otras disciplinas como el ajedrez y atletismo que tienen que buscar sus propios recursos para seguir su crecimiento deportivo.

“Lo mismo en la gimnasia, artes marciales, en general los individuales; solo el fútbol tiene más apoyo, pues alguien me dijo un día que en los deportes donde no se vende cerveza, no se vende, no es negocio y si en el box profesional, las artes marciales mixtas, la lucha libre, etc.. esos sí venden”.

Otra respuesta a la falta de resultados es “tal vez una lucha de egos. Eso afecta a los alumnos. En Morelos tenemos muchos entrenadores y pocos profesores, y estos entrenadores, no todos, no se capacitan, entonces, no avanzamos, entre muchas cosas más”, indicó el ex dirigente de la AMOTAC.

Y aunque Morelos se han tenido resultados a nivel infantil y juvenil en eventos como la Olimpiada Nacional y hoy Juegos CONADE, hace falta ese paso importante para llegar a más deportistas a una selección mayor, algo que se explica en esas palabras del Sabonim, Gilberto Pimentel Robles.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!