La FMN no tiene ni registro, ¿Ana Guevara y la Conade apoyan a una Federación ‘fantasma’?

La Federación Mexicana de Natación (FMN) es un organismo prácticamente fantasma, pues ya no forma parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).

El ente que dirige Kiril Todorov se vio imposibilitado de renovar el Registro Único del Deporte (RUD) tras el desconocimiento de la World Aquatics, sin embargo, Ana Gabriela Guevara, ya sin razón legal, ha mantenido su respaldo al organismo.

De acuerdo a un documento que este diario pudo obtener a través de Transparencia, la Conade confirmó que la FMN no cuenta con el RUD.

“Se hace del conocimiento del solicitante que al momento en que se emite la presente respuesta, la Federación Mexicana de Natación, Asociación Civil, no cuenta con Registro Único del Deporte actualizado y vigente, por lo que no pertenece al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte”, se puede leer en el documento, con número de folio 330008523000140.

¿Qué es el RUD?

Según se explica en la página de la Conade, el RUD “es una constancia de inscripción en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) que contiene la clave única alfanumérica otorgada al peticionario, la cual valida la inscripción o actualización de la información de los miembros del Sinade que cumplen satisfactoriamente con los requisitos que exigen la Ley General de Cultura Física y Deporte, su Reglamento y las Lineamientos por la integración y actualización del Renade.

El RUD vigente es un requisito obligatorio para ser sujeto de apoyos y estímulos que otorga la Conade bajo la normatividad correspondiente”, agrega.

A pesar de que el consejo directivo encabezado por Kiril Todorov solicitó a las autoridades la renovación del registro, el desconocimiento por parte de la federación internacional no le permitió cumplir con el pleno de requisitos, como lo establece el artículo 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, por lo que el tema entró en una cuestión legal.

Desde la FMN alegan que el juicio sigue abierto, por tanto no hay registro, y en tanto no haya una sentencia definitiva, esto no puede ser un motivo para negar el RUD. En las próximas semanas se definirá si procede dicha apelación.

“Yo no cuento con una afiliación a la federación internacional, pero esto de facto retirada con efectos equiparables a una sanción sin haber concluido un procedimiento, no es caso juzgado, esto es violatorio de derechos fundamentales, esto ha sido un atropello para México”, explicó Kiril Todorov al ser cuestionado por el RUD.

Ana Guevara resparda a una federación que no existe

La falta del Registro Único del Deporte en la FMN toma relevancia en la delicada situación que viven los deportes acuáticos en México. Desde la Conade, en voz de su directora Ana Gabriela Guevara, se ha señalado que no existen motivos para desconocer el consejo directivo encabezado por Todorov, sin embargo, al no contar con el RUD, sería como darle respaldo a una federación que no existe, al menos para el Sinade.

Este diario buscó a la Conade para conocer su postura, sin embargo, no hubo respuesta.

De acuerdo al abogado Daniel Adauto, experto en derecho deportivo, el hecho de perder el RUD representa un duro golpe para cualquier organismo, con implicaciones no sólo en lo económico, sino también en lo deportivo.

“La mayoría de federaciones requieren de los estímulos que le concede la ley y que son otorgados por Conade, el hecho de no contar con este registro los limita en lo económico, pero también al no ser reconocidos por Conade, no son considerados a ojos de la ley como una Asociación Deportiva Nacional, lo que implica no poder ser la máxima instancia deportiva en el país, no poder organizar campeonatos nacionales, las competiciones que pudieran realizar no tendrían validez a ojos de la Conade”.

¿Se tendría que formar una nueva FMN?

La falta de Registro Único del Deporte en la FMN abre la puerta a la creación de una nueva federación que regule los deportes acuáticos en México, un caso que no sería nuevo en el deporte nacional. Antes ya ha pasado en disciplinas como el basquetbol o el ciclismo.

“Esto sí puede dar pauta a que determinado número de personas, en virtud de esta circunstancia que está viviendo la federación actual, intente constituir una nueva federación que cuente con el registro y que pueda dar cabida a esta duplicidad y de problemas con dos federaciones para una misma disciplina”, señaló el especialista.

De acuerdo a la intención de World Aquatics, la labor del Comité Estabilizador es sentar las bases para la elección de un nuevo consejo directivo en la FMN que permita continuar con su labor de legislar los deportes acuáticos en México y reactive los apoyos a los atletas. Con el apoyo de la federación internacional no debería tener problema para reactivar el RUD.

“Esperemos que esta misma federación se restructure, que pueda haber una nueva junta directiva, un nuevo presidente y que pueda con todas la de la ley contar con su registro, y que pueda ser acreedor a todos los derechos, entre ellos los estímulos que establece”, zanjó Adauto.

