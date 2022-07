Jorge Ornelas llega a Grecia para último tramo de la Eurovelo 8

En las dos ruedas de su bicicleta, el psicólogo de Cuautla Jorge Ornelas Lizardi continúa avanzando en su travesía por Europa dentro de la Ruta Eurovelo 8 que atraviesa 8 países que se ubican a lo largo de toda una franja del Mar Mediterráneo.

Hasta el momento en poco más de dos meses de pedaleo, ha completado el 90 porciento de la ruta que supera los 7 mil kilómetros.

Este domingo al medio día el mexicano arribó triunfante al octavo y último país de la travesía. Llegó a la enigmática y mitológica Grecia, faltándole un aproximado de 800 kilómetros para llegar a la meta en la capital Atenas.

La travesía la inició 5 mil kilómetros atrás el pasado 4 de mayo en España.

Su punto de partida fue Barcelona, continuando por ciudades de Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, y Albania.

Maravillado con Albania

De este último país, sin tanta fama o conocimiento como los anteriores que conforman esta zanja, “El Andariego” reconoce las maravillas naturales y culturales con las que cuenta, muy influenciado por el vecino país griego y desde luego del imperio romano al que perteneció, con monumentos y construcciones de ese estilo, y sobre todo la gran calidez humana de su gente.

“Albania que para nosotros es un país desconocido, la verdad es una maravilla; tiene mucha vida, en sus pueblos la gente es super amable, fraternal, me trataron muy bien, me ayudaron un montón, hice muchos amigos, eso lo tenemos también en México pero no nos damos cuenta; los albanos son como nosotros, platican, te saludan, los niños te dicen adiós en la calle. Es muy bonito Albania, además de muy barato, más que en México, aquí en un restaurante comes como rey y pagas la mitad de lo que pagas en México”.

Este domingo salió del ultimo punto albano, la ciudad de Ksamil, para rodar cerca de 75 kilómetros al sur para llegar a Igumenitsa en Grecia.

“Hoy entré a las 12 exactamente del día a Grecia, y estoy acampando a campo raso adelantito de la ciudad de Igumenitsa, estoy muy contento, entré pegadito del Mediterráneo, rodando por puras carreteras rodeadas de campos de olivos con el que hacen el aceite de oliva, en esta zona hay mucha agua y pasé por algunos campos donde siembran chabacano, pero lamentablemente no es temporada y no pudo comer fruta”.

Se amarra el cinturón

Comentó que la travesía en las últimas semanas ha sido complicada por la variedad de climas, pues en muchos tramos rodó con mucho calor arriba de los 40 grados centígrados, y sobre todo, el haber cambiado y ajustado el itinerario por la falta de lugares para acampar, lo hizo gastar de más en hospedajes en ciudades de costos elevados.

“Ahorita vengo ya bien gastadísimo de lana, estoy en las últimas, así que, para ahorrarme los 20 euros del hospedaje, pues mejor me quedo aquí en el campo”.

El cuautlense rodara los últimos 12 días hasta llegar a la capital griega de Atenas, el próximo 22 del presente mes, recorriendo los últimos 800 kilómetros.

“Este ultimo tramo será con tramos más cortos, he rodado cerca de 100 kilómetros en promedio y hoy serán menos; tengo unos días de reserva ya que regresaré a México hasta el 2 de agosto, así lo planeé para tener esos días de reserva por cualquier cosa; aun no se si regresaré en avión a Barcelona o en tren, que es lo más seguro para poder ver algo más en tres paradas, pero espero estar dos días antes de la salida a México para no tener problemas para el regreso”.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!