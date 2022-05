Jorge Ornelas rodará desde Barcelona hasta Atenas

Después de rodar la ruta Chichimeca en 2020 durante lo más fuerte de la pandemia, Jorge Ornelas Lizardi empezó a darle forma a su siguiente reto: viajar a Europa y hacer la ruta Eurovelo 8, la cual atraviesa por ciudades del viejo continente que hacen costa con el mar mediterráneo.

El cuautlense recorrerá en solitario, sólo acompañado por su inseparable amiga, la bicicleta, poco más de 7 mil kilómetros en tres meses.

Ese miércoles, el andariego, como se autonombra en sus redes sociales, llegó a España donde tras hacer escala en Madrid, se dirigió a Barcelona para iniciar a partir del día siguiente su recorrido que tendrá como meta la mítica ciudad de Atenas, en Grecia.

La distancia y los días serán muy similares a los que empleó en aquella travesía por la República Mexicana donde recorrió más de 6 mil kilómetros en casi 90 días, con inicio el 1 de agosto en Tijuana y llegada el 26 octubre en Chetumal.

Motivado por esa primera experiencia donde perdió 8 kilogramos, Jorge empezó a darle forma al nuevo reto europeo.

Con casi dos años de diferencia, tuvo el tiempo suficiente para realizar una buena preparación en todos sentidos: física, mental y económicamente, “aquí no se gasta en pesos como en la Chichimeca, es en euros y esa es una parte importante que consideré”, comentó el psicólogo de profesión.

“Desde antes de terminar la Chichimeca empecé a planear lo que seguía, no me gusta repetir las cosas y por es no participé en 2021 en esta ruta”, expuso.

“Definitivamente la parte económica es una de las cosas importantes de la preparación, gastos de avión, todo es más caro aquí, en fin, en México se puede rodar prácticamente sin dinero, posiblemente aquí también, pero es más rudo, por eso ahorré diario en mi monedero que me regaló mi esposa, no junté lo que me hubiera gustado, pero considero que es suficiente”, argumentó.

Lo físico y los medios

“Físicamente fue conservar la condición física, nunca dejé de pedalear pese a que recuperé algo de peso, estuve entrenando y haciendo salidas con campamento, ya que rodamos con todo el equipo que incluye casa de campaña, así que estoy en buena forma para este reto”.

Reconoció que una semana antes de la fecha de partir “estuve a punto de rajarme, te entran los miedos, pero ya tenía el boleto en las manos, está muy rudo venir a lo desconocido; allá en México como quiera ya conoces, pero bueno ya estoy acá y estoy muy contento”.

Ornelas Lizardi superando esos miedos, hizo la nueva pausa en sus compromisos familiares y profesionales para empezar a pedalear ahora por el viejo continente.

Su regreso será hasta el 2 de agosto, fecha en la que tomará el vuelo de regreso al país.

“Dependiendo del tiempo que lleve, estaría unos días en Atenas y luego volaré a Barcelona para regresar a México a donde llegaría el 3 de agosto”.

La ruta Eurovelo 8

La ruta Eurovelo 8 pasa por ciudades de 8 países; el cuautlense circulará de Barcelona a Cádiz en el inicio de esta ruta con más de 7,500 kilómetros.

“Aplicaré la técnica de la Chichimeca, rodaré tres o cuatro días y descansaré uno, tengo unos días de colchón, no voy tan justo de tiempo”, indicó al iniciar el pedaleo por las ciclopistas en territorio catalán.

El recorrido será por las ciclovías que están conectadas y que lo llevarán hasta su destino, recorriendo ciudades españolas, de Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Albania y Grecia.





