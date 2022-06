Jorge Ornelas celebra el Día del Padre desde Europa

Sobre la costa del mar Adriático, perteneciente al mar Mediterráneo, el Día del Padre sorprendió este domingo al psicólogo Jorge Ornelas, quien recorre más de 20 ciudades y pueblos de Europa rodando la famosa ruta Eurovelo 8, la cual inició en Barcelona el pasado 4 de mayo y la culminara aproximadamente en mes y medio teniendo como meta el país de Grecia.

A miles de kilómetros de distancia y del otro lado del charco, el cuautlense que en estos momentos ya circula por Croacia, no puede dejar de lado a su familia en este día, recordando que es padre de 6 hijos, con edades desde los 35 años que tiene el mayor, hasta los 9 del menor.

Ante la lejanía, la única manera de sentir cerca a los suyos fue mediante el uso de la tecnología, una videollamada telefónica, con la cual pudo conversar por algunos minutos con sus hijos en Cuautla.

La llamada la realizó él por la tarde en Europa (15 horas aproximadamente), las siete de la mañana en México.

“Los desperté porque era temprano, pero ya estuve en comunicación con ellos en este día tan especial… hablé con ellos y ya me dijeron que me van a guardar mis regalos, espero que sí, y todos contentos, ya falta menos (para verlos)”, comentó en comunicación desde el viejo continente con El Sol de Cuautla.

“Me da satisfacción y gusto porque ellos saben que un viaje de estos requiere mucho de uno. Los extraño, pero en mes y medio estaré con ellos. Agradezco mucho el apoyo y la comprensión de mi familia. Ese es un aspecto que trabajé mucho con ellos antes de hacer el viaje”.

Jorge “El Andariego”, que antes de emprender este viaje en el que invertirá 3 meses para recorrer más de 7 mil kilómetros por ciudades y países que hacen costa con el mar Mediterráneo, felicitó a todos los padres de la comunidad ciclista de México, muy en especial a los de la Ruta Chichimeca donde se fogueó recorriendo el país de la frontera norte a sur por más de 5 mil kilómetros de Tijuana a Guatemala, durante en lo más duro de la pandemia en 2020.

“Saludos desde Zadar, en Croacia, aquí vamos recorriendo la Eurovelo 8, ya vamos a la mitad, gracias por su apoyo, por sus palabras, un saludo muy especial a Cuautla, Cuernavaca y al estado de Morelos”.

En esa importante ciudad croata, el pedalista está ya por cumplir los 3,000 kilómetros, justo al cumplir mes y medio de travesía.

Al abandonar la semana pasada Italia saliendo de la comunidad de Trieste donde ha tenido su única caída de todo el recorrido, sin pasar a mayores, rápidamente cruzó en un solo día el pequeño país de Eslovenia, llegando en esa misma etapa hasta la entrada a Croacia.

“Saliendo de Italia ni cuenta me di que estaba ya en Eslovenia, pasé a comprar algunas cosas en una ciudad muy moderna en un centro comercial muy grande, fue como me di cuenta que estaba en este país, y enseguida me incorporé al recorrido para llegar a Croacia ese mismo día. Aquí si te das cuenta que ya estás, y es que en toda Europa donde he circulado no hay fronteras, solo algunas marcas y letreros, pero a diferencia del resto de los países aquí no se maneja el euro sino la moneda que se llama Kuna”.

El mexicano recorriendo casi 100 kilómetros al día, llegó este domingo a Zadar, luego de una semana de rodar por el país.

Este lunes descansará para conocer la importante ciudad turística e histórica que sobrevive gracias a esta actividad.