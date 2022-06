Paty Valle cerró participación con dos bronces en Madeira 2022

Al inicio del Campeonato Mundial de Para natación de Madeira en Portugal, Patricia Valle Benítez había pronosticado dos medallas en su actuación, y este sábado por la noche lo cumplió al ganar su segunda medalla de bronce dentro de los 100 metros libres de categoría S3.

La sirena señaló a su llegada una semana atrás a tierras portuguesas, que tenía posibilidades de colgarse dos metales en sus dos pruebas favoritas: los 50 y 100 metros libres, lo que este sábado al cierre de la competencia se hizo realidad en la isla.

La nacida en Cuernavaca logró subir por segunda vez al pódium de triunfadores después de que dos días antes lo había hecho en la final de los 50 metros libres.

La veterana de 53 años, de participación en siete juegos paralímpicos y quien había ya anunciado su retiro como atleta de alto rendimiento después de la justa de Tokio 2020, llevó su cuerpo al límite para volver a poner su nombre y el del país en el panorama mundial.

La morelense obtuvo dos preseas. / Cortesía | Paty Valle

Ese sábado, tal como sucedió en la final de los 50 metros, la batalla fue contra Leanne Smith de Estados Unidos y Ellie Challies de la Gran Bretaña.

Las posiciones se repitieron con el mismo pódium en la premiación.

Smith finalizó primera con registro de 1:27.62 minutos, la inglesa con 1:48.42, y la mexicana con 2:06.05.

Cabe mencionar que Paty mejoró en dos segundos el tiempo del hit eliminatorio celebrado por la mañana.

En la final además participaron otras dos mexicanas: Haidee Aceves que termino séptima con 2:29.69, y Fabiola Ramírez con marca de 2:34.48 minutos. Todas ellas dirigidas por el entrenador radicado en Morelos Fernando Gutiérrez Vélez.

Al final de la competencia, la sirena destacó que más allá de la fuerza física, la metal y el corazón fueron determinantes para lograr esta actuación.

“Primero me siento muy cansada, siento que mis brazos se caen, y después estoy muy contenta porque los logros han sido el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de una fuerza, pero de una fuerza no del cuerpo sino de la mente y del corazón porque me resistía a terminar en este lugar como en Tokio, y aquí estoy”.