Irving Pérez se prepara para los Panamericanos de Montevideo

Irving Pérez Pineda viajará la próxima semana a Montevideo, Uruguay, para participar el sábado 29 y domingo 30 de octubre en el Campeonato Panamericano de Triatlón 2022. El triatleta morelense originario de Jojutla, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021, regresó recientemente de su campamento en España, y de otros países europeos.

"El conteo de puntos para los Juegos Olímpicos de Paris ha iniciado y deseo estar en Francia, pero para esto tengo que estar lo mejor posible, esperando como te dije la vez pasada que esté bien repuesto de los Covid que me atacaron y que gracias a Dios salí bien, aunque quedan secuelas porque nos cuesta junto con nuestros compañeros, ya que se siente en el pecho la presión de los pulmones, aunque poco a poco vamos reponiéndonos, y voy a Uruguay a tratar de hacer puntos quedando en una buena posición".

El atleta morelense sigue su plan de preparación en las pistas y albercas de Guadalajara, bajo la tutela de su entrenador, de cara al campeonato que se celebrará en Uruguay.

"Me he sentido bien desde que estuve en Jojutla con mis padres, y claro entrenando a diario, aunque como te vuelvo a repetir, en las carreras no he salido bien como hubiera deseado, pero seguimos adelante esperando ya no venga más Covid".

¿Regresas a México o vas a Chile?

"Terminando en Uruguay me paso a la competencia de la Copa del Mundo que se realizará en Viña del Mar pues son quince días de diferencia, terminando de Viña en los primeros días del mes de noviembre viajo a Abu-Davi donde se llevará a cabo el Campeonato Mundial", concluyó el triatleta jojutlense.





