Irving Pérez entrena en España con la selección mexicana de triatlón

El triatleta morelense Irving Pérez Pineda, originario de Jojutla y que representa al estado de Jalisco, se encuentra en España, en campamento con la Selección Mexicana de Triatlón, haciendo trabajos específicos que en el territorio nacional no pueden llevar a cabo, por lo que de allí saldrán "biónicos", además de ahí van a competencias de varios países europeos, una estancia única y de gran valor donde la Federación Mexicana de Triatlón destaca por su alta inversión que hace en la disciplina.

Concentrado y sin internet

En contacto directo vía telefónica con Irving Pérez hasta España nos comentó: "Gracias por hablar, he estado entrenando y sigo haciéndolo por lo que estoy bien ocupado, muy concentrado que no tengo internet, prefiero estar así para concentrarme más, ya en España tengo unas tres semanas, específicamente en la ciudad de Lugo en la zona norte de España que es Galicia".

Los científicos trabajan con los mexicanos

¿Estás con la selección nacional y que trabajos haces?

"Bueno, estamos con el grupo de científicos españoles haciendo unas pruebas, unas mediciones de Deo Dos Max de esfuerzo, todos los parámetros que hay que medir para poder ver que es lo que nos hace falta, que nos sobra, que hay que poner, que hay que quitar, que son para la modificación de esta nueva etapa en la nueva era del triatlón que ahora es mucho más rápido, más potente más explosivo, ya vimos que en las competencias anteriores estábamos entrenando muy bien pero nos hacia falta potencia, entonces nos venimos a eso a estar concentrados y ver de que manera podemos mejorar esa parte, estamos con el grupo de científicos de España que nos están ayudando por la parte fisiológica del entrenamiento, estamos a cargo de Carlos Prieto que ahora está como asesor de la federación que fue entrenador de Javier Gómez ocho veces campeón mundial de triatlón, estuvo con el hasta el año pasado y ahora trabaja para la federación".

Competencias en Noruega y República Checa

"Estaremos haciendo trabajo con otros españoles aquí en el centro de entrenamiento, también estaremos haciendo varias carreras aquí en Europa, por eso decidimos venirnos para acá, vamos a ir a Vergen, Noruega el próximo 28 de agosto, a los 8 días estaremos en Carlos Vivar en República Checa, a los 8 días vuelvo a España pero a Valencia, son tres Copas del Mundo que estaremos preparando, aquí ya me encuentro en forma, en peso y ahora a esperar los resultados que todavía no acaban, ya que tendremos una última prueba que es vice-correr que es una transición con una máscara medidora de Deo Dos Max para ver los sustratos que salen del cuerpo, para ver lo que entra, que capacidad aeróbica tenemos, conjugado con las demás mediciones que nos han hecho toda la semana, de ahí vamos a partir para estos dos meses que estaremos por aquí entrenando fuerte, y también por ahí las demás mediciones que no se han hecho toda la semana, pues de aquí vamos a partir del Centro de Entrenamiento".

La selección agradece a la federación

"Quiero señalar el agradecimiento a la Federación Mexicana de Triatlón, el poder tenernos aquí para que esto se realice, en México es bien complicado porque se necesita bastante dinero para que 12 atletas estemos viviendo en España, la federación está haciendo un enorme esfuerzo, al Comité Ejecutivo de la federación que ha buscado recursos para que estemos aquí, todos tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos está dando".

¿Después de París has pensado en el retiro?

"Por eso digo que tenemos que aprovechar este trabajo, en mi caso ya son de los últimos años de Alto Rendimiento, ya sería mi último ciclo olímpico con 36 años, todo esto es con mira para los Juegos Olímpicos de Paris, la clasificación ya empezó en mayo y termina en mayo de 2024 y queremos estar en Francia".





