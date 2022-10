Qatar 2022: A un mes del Mundial, Doha está casi lista para el arranque de actividades

Doha, Qatar— El reloj no se frena, avanza si importarle lo que quede en el pasado y Doha lo acompaña con la mente puesta en el debut de la selección anfitriona ante Ecuador el próximo 20 de noviembre en el arranque oficial de Qatar 2022.

El contador oficial baja paulatinamente. Los segundos recorren más rápido, los minutos un poco menos, ya no se diga las horas, mientras que los días tardan más, pero en un abrir y cerrar de ojos se acabarán.

Por lo pronto, Doha se prepara con banderines y uniformes para sus autobuses. Cada camión que quiera circular debe de tener su estampado referente a la Copa del Mudo. Los transportes son de calidad y con aire acondicionado. Los 38 grados solamente se crecen cuando se siente la sensación térmica que hace pensar que estás a 42.

Salir a dar un paseo es cuestión de ánimo. El qatarí prefiere esperar en casa antes de emigrar a algún lugar a pie o en transporte. Los carros lujosos sí existen, son minoría, pero se puede ver un Jaguar y un Suzuki compartir acera.

Foto: Miguel Ángel Mujica / Enviado

La banqueta en la calle Al Corniche solamente sirve como antesala de lo que se viene. Las banderas de los 32 equipos que estarán en la competencia izan a lo largo del muelle Corniche Fishing. Desde la qatarí hasta la mexicana, todas se muestran listas para ser representadas de la mejor forma, solamente ellas saben quién será la sorpresa, el caballo negro o incluso la decepción, todo eso se palpa mientas la espera se acorta.

La gente se da su tiempo. No son tantos como los que se esperan durante la competencia, pero vienen de todos lados. Hindúes, coreanos y franceses conviven como si fueran de la misma nacionalidad, lo importante es que todos hablan el idioma del futbol, por eso los pronósticos no faltan y, pese a que los nativos de India no están en el torneo, dan como candidato al siempre favorito Brasil.

Foto: Miguel Ángel Mujica / Enviado

El sol da a plomo en las letras que indican el lugar en el que se ubica todo. A lo largo del camino, la vista hasta la Perla de Qatar es impresionante. Los rascacielos son inmensos y muestran un rostro muy distinto al pueblo nativo, aunque ambos se disfrutan por lo mucho que tienen ambas partes. Doha cuenta con sus mercados y los museos más fundamentales del país, mientras que del otro lado se ven los grandes expendios, los centros comerciales y las embajadas de otros países.

Qatar vive de su propia manera la Copa del Mundo, no solo porque muchos espacios públicos todavía están en proceso de ser finalizado, también porque ya adapta a sus ayudantes a preguntarle a cualquiera si necesita ser auxiliado.

El tema dela pandemia se siente olvidado en tierras mundialistas. Son escasos, por no decir nulos, los que en la calle portan la mascarilla, en Doha ya no es necesario, pues existe la forma perfecta para evitar cualquier situación de problema.

La Ehteraz se encarga de dar a conocer el estatus de cada habitante de la región. Por medio de la aplicación, los usuarios dar a conocer el estatus de su vacunación, cuándo fue la última que se pusieron y si ya les dio Covid-19. La aplicación es necesaria para moverse, así vayas a un restaurante o simplemente a tomar el metro, se requiere como formalidad para mantener segura a la población.

Es a eso de las cinco de la tarde, cuando el sol se pierde entre los edificios, es cuando los locales prefieren salir. El trabajo ya no es un pretexto, tampoco el calor, que si bien se mantiene, baja por la ausencia del astro rey.

Ahora, el reloj bajó todavía más, el camino rumbo al mes previo no se detiene y será hoy cuando cumpla su cometido, en punto de las 19 horas locales, 11 de México, se cumplirá el mes previo a que el silbatazo se escuche en el estadio Al Bayt en Al Khor para que Qatar y Ecuador le den la bienvenida al evento que cada cuatro años le roba los suspiros a todos los amantes del deporte más popular del mundo.