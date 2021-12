Irving Pérez es el mexicano mejor ranqueado buscará parís

El triatleta jojutlense mejor ranqueado en la república mexicana Irving Pérez Pineda estará buscando de nuevo sus terceros Juegos Olímpicos de Paris 2022 , por lo que sigue trabajando fuerte de cara a este evento.

Recientemente en la serie del Campeonato Mundial celebrado en Hawai no se pudo realizar el Triatlón por el mal tiempo de tremenda lluvia donde las olas se levantaban hasta de 10 metros, por lo que se convirtió en Duatlón con 31 kilómetros de ciclismo, 3 de atletismo y nuevamente 11 kilómetros de atletismo, ubicándole el jojutlense en el lugar 17 que es bastante bueno para México.

“Bueno, gracias a Dios por el momento soy el mejor ranqueado en México y, a nivel mundial estoy en el 22, bueno pues tengo que buscar Paris que no quería hablar de esto porque falta mucho tiempo y aunque hoy por la pandemia el tiempo se acorta”.

¿Qué evento viene por delante?

“Para el próximo año no hay competencias oficiales que de puntos para los olímpicos, pero estaré en las competencias nacionales porque son parte de la preparación, voy a estar en Manzanillo en marzo, en febrero voy a Las Estacas, y luego a esperar otros evento y a que llegue la competencia valedera para los Juegos Olímpicos donde se sumen puntos”.

¿Cómo entrenas actualmente?

“Hago mis entrenamientos pero no tengo horario fijo, se basa en más tiempo con muchos kilómetros sin mucha intensidad, por ejemplo son 100-110 kilómetros, en ciclismo con de 350 a 400 kilómetros cuatro veces y por semana, mi vida es entrenar y casi no descanso, como en estas festividades de navidad y año nuevo pues para mi no existen ya que siempre tenemos que estar entrenando”.

¿El año 2022 no hay competencia?

“Bueno es un año de transición porque no hay competencias oficiales que den puntos para los Juegos Olímpicos, pero te vuelvo a repetir estaré en las competencias nacionales en Las Estacas y en Manzanillo en febrero y en marzo y por allá nos vamos a ver,”, concluyó.





