Dejan sin comer a los futbolistas arroceros

Jugadores y cuerpo técnico de los Arroceros de Cuautla de la Liga Premier perteneciente a la Federación Mexicana de Futbol, dejaron el balón a un lado este jueves, para alzar la voz ante la precaria situación económica que viven en el presente torneo, pese a ocupar los primeros lugares de la tabla en la llamada Serie "B" dentro del Apertura 2021 que ha disputado siete jornadas de la primera vuelta.

Los más de 20 futbolistas que conforman el plantel, acompañados por el cuerpo técnico, denunciaron públicamente a la directiva del club por el adeudo de dos quincenas de su salario y que esta semana se cumple la tercera.

Ante la situación que afecta los bolsillos de todos y que literalmente, dijeron, no tienen ni para comer, amenazaron con levantar una demanda de no obtener una pronta respuesta de las autoridades del equipo, “lo que pondría en riesgo la franquicia del equipo por tanto adeudo que ya se tiene”, dijeron.

“Estamos aquí dando la cara y queremos que también la dé la autoridad del equipo. Pedimos y exigimos nuestro pago, porque creo que hemos respondido en la cancha, tenemos realizado un buen torneo sacando varios puntos; no se ha perdido, el único partido que se perdió fue en la mesa por situaciones de la directiva”, comentó el líder y capitán del equipo, Francisco Jair Hurtado.

Hurtado, con un gol en el torneo, es uno de los jugadores del plantel que son nacidos en Cuautla y que por lo tanto es de los que más siente la portación de los colores Arroceros, equipo donde hay 13 jugadores foráneos, poco más de la mitad del plantel.

Todos ellos amenazaron con abandonar el la causa morelense si no se resuelve su situación monetaria.

“Vivimos en la casa club (albergue del migrante de la unidad deportiva de Cuautla); otros están en el Hotel Villasor que es patrocinador, pero ya no tenemos ni para comer, a veces sólo comemos una vez al día gracias al apoyo del entrenador que nos da algo, pero así no se puede rendir, por eso estamos pensando en regresar a nuestros lugares de origen”, comentaron.

Señalaron que en su desesperación, el pasado lunes fueron recibidos por el presidente municipal Jesús Corona Damián, tío del presidente del club, Denzer Corona Vergara, de quien aseguraron “ya lo removió del cargo, ya no es el presidente del equipo desde esa ocasión, pero el alcalde nos dijo que se nos iba pagar y ya pasaron los días y no se ha cumplido, por eso estamos esperando a que se cumplan las tres quincenas para demandar”, advirtieron.

Añadieron que “Denzer como persona es buena, pero como directivo no fue lo más apto, a todos nos quedó a deber… de hecho no tenemos ni uniformes de entrenamiento, solo de juego; dice que tesorería se retrasó en el pago, y aunque se metió dinero de patrocinios, ni siquiera los pagó el presidente o el Ayuntamiento, con eso se pagaron los de juego. No tenemos ropa de entrenamiento, ni de viaje, entrenamos con unos uniformes que le regalaron”.

Durante el pasado encuentro como local, la directiva intentando recabar fondos para el equipo que presenta, según la directiva, una deuda cercana al millón de pesos en la Federación, realizó la rifa de una motocicleta al final del partido donde vencieron a Huracanes de Izcalli, “pero ese dinero, hasta donde sabemos, se usó para pagar las pruebas Covid a las que somos sometidos cada 15 días, sino no podemos jugar”, señaló el entrenador del equipo Alexis Bañuelos Montor, que en todo momento mostró el respaldo a sus jugadores.

“En los viajes vamos muy limitados, comemos solo pizzas, no es lo que debe ser la alimentación para un deportista de alto rendimiento”, agregaron.

Por último aseguraron que este viernes tienen el partido programado de la fecha 8 en Oaxaca, ya en el arranque de la segunda vuelta del torneo: “pensamos jugarlo, ya es mañana (29 de octubre); pero hasta el momento no sabemos ni como nos vamos a ir ante la falta de interés de la directiva; terminando el partido si no hay respuesta, demandaremos”, puntualizaron.