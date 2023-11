Se consolidan atletas, pese a falta de apoyo

La gestión de Cuauhtémoc Blanco Bravo, exestrella del futbol nacional, figura de la selección mexicana y del Club América, en su desempeño como gobernador de Morelos, tiene más votos en contra que a favor en gestión deportiva.

Asociaciones deportivas alaban al oriundo de Tepito por traer eventos de relevancia nacional gracias a su cercana relación con Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pero en los municipios también señalan la falta de apoyo para el mejoramiento de unidades deportivas, mientras que algunos atletas han tenido que migrar del estado ante la falta de oportunidades y espacios para su formación.

En 2023, Morelos fue subsede de los Juegos Conade,y sede de los Juegos Populares y del Encuentro Deportivo Indígena, en los que la entidad logró destacar en el medallero.

Sin embargo, durante la administración actual ha habido atletas que han logrado acaparar los reflectores gracias al talento, esfuerzo y dedicación que han mostrado en sus disciplinas, logrando varias medallas e incluso boletos a juegos internacionales y hasta a los Olímpicos; sin embargo, pese a ello ha sido el poco el apoyo que han recibido por parte de la administración estatal.

Se consolidan atletas

El deporte de Morelos en los cinco años de Blanco Bravo cuenta con el nacimiento y la consolidación de nuevas figuras, pero ha sido más por esfuerzo propio de los atletas que por proveerlos el Gobierno de entrenadores, de programas y espacios públicos donde surjan los semilleros.

Los casos más palpables son los seleccionados nacionales que recientemente participaron en los Juegos Panamericanos celebrados en Santiago de Chile, donde Morelos tuvo presencia con nueve deportistas y un aporte a la delegación mexicana de ocho medallas.

De estos nueve deportistas, Luis Avilés y Paulina Alanís, son Premio Estatal del Deporte.

Luis recibió el reconocimiento en 2021 después de haber obtenido el subcampeonato mundial Sub-20 en Nairobi estableciendo la segunda mejor marca mexicana de todos los tiempos en los 400 metros planos, mientras que la nadadora Paulina lo recibió este 2023 durante la ceremonia de la Revolución Mexicana que encabezó el Gobernador en la capital morelense.

Emiliano Hernández Uscanga, doble medallista de oro en Pentatlón Moderno y único que hasta el momento tiene boleto asegurado para los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha formado fuera del estado de Morelos. Su preparación en alto rendimiento desde niño ha sido en el Estado de México, y es hoy un atleta histórico dentro de la disciplina combinada, misma donde también figuró su hermano, el medallista en Río 2016, Ismael Hernández, único que ha logrado una presea olímpica para el país en la disciplina.

Pero los logros de todos estos atletas han sido gracias al esfuerzo personal y de sus familias, ya que Morelos no cuenta con un Centro de Alto Rendimiento ni mucho menos hay becas que apoyen a los talentos.

Violeta Ferreiro, madre de Luis, señaló que lo hecho por Luis, no se lo debe a nadie mas que al esfuerzo personal del velocista. “Del gobierno no tenemos nada, ni con Graco Ramírez, que fue cuando mi hijo empezó a figurar, ni ahora con Cuauhtémoc, todo se ha ido en promesas; no se ha tenido ningún apoyo del gobierno, hemos recibido sólo promesas, como la de Isaac Terrazas del Instituto del Deporte del Estado, que nos comentó que de su cuenta corría que le darían una beca vitalicia, ya han pasado dos años y nada, y no creo que suceda en el año que les restan”.

De la misma forma integrantes de grupos de animación de futbol de la zona sur del estado y del oriente, ya en extinción, señalan que no se hizo nada por mantener vigentes a los dos equipos de futbol de mayor tradición en la entidad, los Cañeros del Zacatepec y los Arroceros del Cuautla, los dos clubes históricos de la entidad que desaparecieron durante el mandato del histórico exfutbolista y actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Ni obras ni apoyos: municipios

Muchos de los logros deportivos se han obtenido a pesar de las carencias en infraestructura deportiva y demás apoyos para respaldar el trabajo de los deportistas y sus entrenadores.

En los municipios, principalmente del oriente del estado, las autoridades afirman: “No hemos visto ni un balón donado por el gobierno, y menos se han hecho inversiones para la creación o mejora de instalaciones deportivas”.

Axochiapan, Yecapixtla, Temoac, Jantetelco y Yautepec no han recibido obra estatal en lo que va del trienio; “lo que se ha hecho es local o de gestión a nivel federal”, afirmaron los titulares del deporte.

“Aquí en Yautepec hay una total omisión por parte del gobierno, el cual no ha participado con nosotros; en materia de infraestructura el Municipio ha hecho obra con recursos propios. Tristemente siendo una figura del deporte, el gobernador no ha hecho lo posible por el deporte de Yautepec, ni siquiera por acercarse para promover alguna actividad deportiva o por lo menos apoyar a nuestros atletas de alto rendimiento".

“Curiosamente tenemos la fortuna de haber representado al estado en los Juegos Nacionales Populares, gente formada en Yautepec sin el apoyo del gobierno, todos por su propio mérito y de nadie más; no hemos tenido ningún apoyo en ese sentido; creo que las diferencias políticas que puede haber son una cosa, pero a la ciudadanía se la llevó entre los pies”, expuso el coordinador del deporte de Yautepec, Gustavo Belaunzarán.

Al respecto, Javier Romero Zavala, director del deporte en Yecapixtla, agregó que lo mucho que se ha invertido en el deporte de la demarcación ha sido con recurso propio, sin el apoyo estatal.

“El presidente ha invertido sin el apoyo del gobierno en la remodelación del estadio Fidel Díaz y muchas otras obras más, como la remodelación del parque de la colonia Aquiles Serdán".

“Aquí solo vimos al inicio a German Villa e Isaac Terrazas, cuando fuimos sede de la Reunión Estatal del Deporte, reuniones que iban encaminadas a presentar nuestras inquietudes y solicitudes de apoyo para organizar el deporte, pero solo se hicieron dos reuniones en esta zona oriente; la otra fue en Tepalcingo, y párenle de contar, nunca más los volvimos a ver, no se ha hecho nada ni en materia de obra y menos en la organización de eventos o entrega de apoyos”, comentó.

Anselmo Hernández Morales, director del Deporte de Axochiapan, aseguró que en su momento se solicitó a los exfutbolistas Germán Villa e Isaac Terrazas, titulares del Instituto del Deporte del Estado de Morelos (Indem), un partido de leyendas del América a beneficio del deporte de su comunidad; sin embargo, la respuesta fue negativa.

Asimismo, aseguró que existe desorganización en los eventos estatales de los Juegos Indígenas, “donde hay poca respuesta de las comunidades, incluso hay gente que no debería participar por no ser de comunidades indígenas como Cuernavaca, es increíble, pero así sucede”.

Johan Barranco García, titular del deporte de Jantetelco, y Misael Mitzy Flores de Temoac, también afirmaron que no hay obra ni apoyos en sus municipios; “sólo recibimos materiales que se nos proporcionan para la celebración de eventos y la difusión, pero son actividades propias”.

El de Jantetelco agregó que el Indem eligió a su municipio hace un año dentro del Nacional de los Indígenas como sede del atletismo a campo traviesa, “pero nada más, es lo único que hemos tenido en estos dos años de la administración”.





