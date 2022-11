Mujeres rescatan el futbol llanero de Morelos

El futbol femenil está tan lejos, al menos en materia económica, del futbol varonil, y tan cerca a la vez, en el ámbito técnico, regido por un mismo sistema: el de la Federación Mexicana de Futbol.

Expertos en la disciplina opinan que no se mide con el mismo rasero, pues en el futbol femenil en muchos de los casos hay mayor talento que en jugadores del varonil que ganan un sueldo infinitamente superior al que hoy tienen las jugadoras, lo que ha generado gran polémica.

El balompié femenil tiene pocos años de haber nacido a nivel profesional a través de la Liga MX, sin embargo, son pocos los estados que tienen futbol de alto nivel en este género.

Morelos es uno de esos lugares donde las jugadoras llaneras buscan forjarse; en muchos de los casos con sus propios medios, para después ir a probar oportunidades en plazas con equipos que las proyecten más allá del campo deportivo de su colonia o barrio.

Para entender ese futbol morelense de barrio, primero hay que conocer algo su pasado, pasado que en la zona oriente tuvo un equipo de gran brillo que surgió a finales de la década de los 90 y que por más de 10 años marcó un antes y un después en este deporte que hoy luce con mayores oportunidades a través del profesionalismo de la mano de la Liga MX.

El proyecto Caudillas de Cuautla surgió de una fusión de uno de los mejores futbolistas y entrenadores de la zona y de un conocedor del futbol a nivel del micrófono: el exjugador y técnico Jaime Ruiz Ulloa y el periodista deportivo Alejandro Muciño Chávez, una pareja que, en sus trabajos como entrenador y presidente del club respectivamente, marcaron toda una época en el entonces futbol femenil llanero al 100 por ciento.

Jaime recuerda con un dejo de añoranza cómo armó aquel equipo, paso a pasito, sacando y puliendo a la mayoría de sus jugadoras prácticamente de la nada para llevarlas a conformar un equipo que todos temían en el futbol local.

De ahí surgió su inscripción inmediata a la Liga Nacional de Clubes, que en ese momento era considerada la de mayor nivel en México, pues concentraba a grandes equipos, principalmente de la zona centro del país, como la capital y el Estado de México.

Equipos como La Laguna de los barrios bravos mexiquense en el que militaba ni más ni menos que “Marigol”, Maribel Domínguez, jugadora que empezaba a dar muestras de su gran talento y potencial para hacer goles, cualidades que la llevarían a la selección nacional de Leonardo Cuéllar, entonces seleccionador nacional femenil, y posteriormente al balompié de Estados Unidos y el europeo.

Otras más que llegaron a consolidares de esa época fueron Fátima Leyva e inclusive Charlyn Corral que empezaba su andar en el equipo Andreas Soccer. Tantas figuras que surgieron en ese momento formando lo que eran las bases de lo que es hoy es el futbol de la Liga MX Femenil.

Y en esas bases sin duda estuvieron muy presentes las Caudillas de Cuautla, escuadra que tuvo a jugadoras que se rozaron con las mencionadas seleccionadas y dejaron en claro que su nivel no distaba nada.

Increíblemente muchas de ellas no lograron trascender más allá, pese a llegar a ostentar, en su mejor época, siete veces el campeonato consecutivo de la Liga Nacional, algo muy difícil de igualar en cualquier novel.

¿Alguna lógica hay que, ganando tantos títulos ante jugadoras del entonces máximo nivel, tus jugadoras no hayan sido parte de la selección nacional?”, ninguna, dicen los expertos.

“La diferencia siempre la marcaron las preferencias del cuerpo técnico comandado por Leo Cuéllar, quien decidió irse por las jugadoras que tenía a la mano de dos entidades tan poderosas como la capital y su vecino mexiquense”, agregan.

Lo más que llegó a suceder fue el llamado de Nancy Ocampo, la 10 del equipo, que gozaba de una excelente pegada y toque de balón que llamó la atención, pero extrañamente nunca pudo dar ese gran paso a la selección.

Faltan oportunidades

El técnico Jaime Ruiz Ulloa surgió de una familia futbolera donde aprendió todos los secretos de este deporte, familia que comandó su padre, don Jacobo Ruiz Ayala (QEPD), quien al arranque del proyecto de Caudillas siempre estuvo al lado de su hijo, dándole los mejores consejos para llevar al éxito al equipo.

En 12 años de jugar juntas más de 20 jugadoras, así lo recuerda Jaime, se logró más de una decena de campeonatos, además de tres subcampeonatos y tres campeonatos interzonas, jugando ante equipos de otras latitudes del país.

Sobre la actualidad en el futbol femenil, el entrevistado no ve mucha diferencia, pues el machismo existió y sigue existiendo en nuestros días.

“Soy maestro en la Universidad del Estado de Morelos, ahí sigo en lo mismo en el equipo de futbol femenil y varonil, y sigue siendo el mismo problema ayer y hoy; la falta de oportunidades a las mujeres veces viene de la misma familia donde los padres no les dan esa oportunidad a sus hijas para que sobresalgan, les ponen muchas trabas porque sigue existiendo ese severo machismo. Es un problema grande que no podemos erradicar porque no podemos asimilar que la mujer debe tener las mismas oportunidades y los mismos privilegios que tienen los hombres”, señaló.

Y si a esos tabúes se le agregan los problemas crecientes de inseguridad, es más difícil el camino en el futbol para ellas.









