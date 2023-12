Xaacto Navaja muestra su obra sobre simbología y leyendas mexicanas

El artista Xaacto Navaja inauguró su exposición de gráfica en la galería de Xipatlani Vuela Espacio Creativo ubicado en la Casona Spencer, donde comparte su obra realizada en diversas técnicas como grabado, serigrafía y stencil, basándose en la simbología y leyendas de la cultura mexicana.

Esta muestra se presentó como parte del Circuito Cultural 3x12/15 por distintos espacios de Cuernavaca.

Isaac Mora, mejor conocido como Xaacto Navaja, es un artista originario de la Ciudad de México, que presenta por primera vez una exposición individual en la Ciudad de la Eterna Primavera, pues anteriormente ya había participado en algunas muestras colectivas, junto a otros artistas.

Especialmente, en esta exposición Xaacto Navaja presenta 11 obras que son una recopilación de reproducciones originales que trabajó desde el año 2021. Y todas las obras tienen en común que son técnicas relacionadas con el corte, como serigrafía, grabado y stencil

"En mi obra me gusta retomar ciertos símbolos, signos, leyendas populares y la estética de la gráfica popular mexicana, para reinterpretarlas de acuerdo a ciertas vivencias que he tenido", expresó Xaacto Navaja.

El artista es Diseñador especializado en técnicas de reproducción e ilustración digital y análoga. Su obra se relaciona con la estética del grabado popular mexicano y el arte urbano.

Muestra de 11 piezas de grabado, serigrafía y stencil de la exposición Xipatlani Vuela. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Su trayectoria...

Recuerda que desde temprana edad tuvo inquietud por el arte y la creación, sin embargo, fue hasta hace aproximadamente ocho años cuando se interesó más en este ámbito y comenzó su preparación de forma autodidacta.

"En la escuela, lo que más me gustaba era hacer las portadas de cada materia. Mi interés en el arte crece más a partir de practicar skateboaring, hace como 10 años patinaba, y hace más o menos ocho, me empecé a fijar más sobre lo qué pasaba en las calles específicamente en el arte en las paredes; me interesó hacer stencil, y poco a poco, con esta técnica que permite hacer varios originales, empecé a indagar en otras como serigrafía y posiblemente el grabado, muy motivado por las diversas posibilidades que podía obtener al manejarlas".

Cuenta con estudios profesionales en Diseño Industrial, lo cual le ha servido para nutrir más su bagaje en la cuestión de las artes y la cultura.

"La mayor parte de mi experiencia, la ha adquirido de forma independiente, me he apoyado mucho en revisar textos, libros y ahora con este boom del Internet con varios tutoriales, combinando todo eso he tratado de experimentar por mi parte".

Actualmente, junto a colegas artistas trabaja en su propio proyecto, llamado Estudio Mezquite en Ciudad de México, un colectivo de 10 personas que cuenta con una galería donde realizan exposiciones bimestrales.

"Dentro del proyecto, también he impartido el Taller Estampa Cero, con asesoría y talleres de serigrafía y grabado stencil, con el objetivo de compartir los conocimientos e incentivar a nuevos creadores a manejar estas técnicas artísticas".

Además de la creación gráfica, el artista se ha enfocado en el arte mural, y su obra se puede apreciar en ciudades de diversos estados de la República Mexicana como Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Nayarit.

Xaacto Navaja considera que es muy importante que los jóvenes busquen aquel pasatiempo o actividad que les hace feliz, ya que trae consigo muchos beneficios, e incluso les puede ayudar a encontrar su verdadera vocación profesional.

"Es muy importante que los jóvenes, especialmente se apoyen y se nutran de algún pasatiempo favorito, eso que les haga ver más allá de su realidad inmediata; que les permita conocer otras formas de expresión y Cultura. Motivarlos a acercarse al arte y viajar para conocer lo que hay más allá de su núcleo. Incluso les puede ayudar a encontrar su verdadera pasión por medio de la experimentación".

Proyectos

Su exposición de arte estará abierta en Xipatlani hasta finales de enero de 2024. Además de que los cuadros están a la venta, también tiene stickers y prints digitales. Visítala.

A la par de esta muestra, también se presenta la exposición "Por los grabados del Sur" que tiene a la venta obra de artistas de Guerrero, para apoyarlos ante la difícil situación provocada por el Huracán Otis.

En esta muestra, encontrarás obra de los artistas Ximena Pineda, Mitchel Lucas, Ginette Farreny, Daniel Romero, Olga Manzano, Gabriel Trinidad, Olivia Laurel, Martha Massé, Fany Salmerón, Rodrigo Locia, Andrez Reyna, Amairani Vinalay, Catsuu López, Fanuvy Núñez, Ariadna Camacho, Derek Badillo, Javier Lara, Félix Ocampo y Annia Barraza.

Piezas que conforman la exposición "Por los grabados del Sur". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Instagram: @xaacto. navaja