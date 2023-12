CREA Movimiento Cultural presenta la obra 'La Cena de Navidad'

La compañía CREA Movimiento Cultural estrena la obra de teatro “La cena de Navidad” de Gaby Muñoz, el 16 de diciembre con funciones a las 18:00 y 20:00 horas en el auditorio de la Universidad Cuauhnáhuac (UNIC). Asimismo, tendrán funciones el 17 de diciembre a las 18:00 horas y el 22 de diciembre a las 20:00 horas. Reservaciones y boletos: 777 357 05 00.

Esta obra fue escrita por la dramaturga morelense Gaby Muñoz, y bajo la dirección de Ignacio Fentanes. La historia se centra en una clásica cena de Nochebuena, donde la matriarca de la familia Doña Eloísa, pretende conservar las tradiciones y buenos valores.

“La idea de esta historia, surge de la necesidad de ver en escena lo que comúnmente vivimos en las navidades, y darle un giro de comedia a las circunstancias cotidianas que como familias mexicanas nos ha tocado vivir por lo menos una vez en la vida”, expresó Gaby Muñoz.

La puesta en escena cuenta circunstancias comunes, pero involuntariamente divertidas que ocurren en una cena de Navidad. Doña Eloísa reúne a sus hijos, hermano, nietos y de forma casi obligada a sus nueras, con el fin de celebrar el nacimiento del niño Jesús.

“La historia retrata a una familia encabezada por la viuda Eloísa de Fernández, quien trata a toda costa de mantener unida a la familia. Las circunstancias y situaciones descritas en la obra, simulan comportamientos que pueden generar similitud entre los espectadores”.

Si bien, la obra fue escrita de manera rápida, la autora se basó en la observación del comportamiento familiares durante varios años, para crear cada personaje y darle el toque necesario.

“Estoy muy contento por el gran trabajo de calidad que realiza Gaby en esta obra, nos da mucho gusto apoyar desde CREA, y cerrar los festejos del 13 aniversario con esta gran obra, que es una historia chusca, un proyecto que decidimos hacer hace poco tiempo, pero le hemos puesto corazón, creatividad y calidad para hacerles pasar un excelente rato”, destacó Ignacio Fentanes.

En la obra el público verá reflejadas muchas situaciones de la vida real, con un toque de sátira y teatralidad que los mantendrán al tope de las carcajadas, y seguro reconocerá en los personajes a algún ser querido, persona conocida o a sí mismo.

El elenco está conformado por:

Ignacio Fentanes: Doña Eloísa

Aldo Argott: Paco

Miguel Alarcón: Miguel

Paulina Villal: Esmeralda

Carlos Ramírez: Tío Fausto

Andy Moncada: Linda

Pablo Popoca: Irau

Fernanda Salcedo: Tiana

Los actores comparten sobre sus personajes

Ignacio Fentanes (Doña Eloísa)

“Es la matriarca de la familia, una mujer viuda del capitán Francisco, que queda a cargo de la familia con la responsabilidad de conservar las tradiciones y buenas costumbres. El personaje parte de una inspiración muy personal que tiene qué ver con mi madre principalmente y algunos matices de mi abuela, y de otra querida amiga llamada Malú Requena, el inspirarme en estas grandes mujeres, poniendo esta sátira y comicidad, para reírnos un rato de lo que puede ocurrir con las personas que tienen arraigadas las costumbres y mentalidades de antaño, sin criticar que estén bien o mal, a veces no son las menos funcionales”.

Aldo Argott (Paco)

“Es un padre de familia que se casó muy joven, tiene dos hijos y vive en una familia disfuncional. Él es un baquetón que cuida a los hijos mientras la esposa es la que trabaja y mantiene todo el hogar. La construcción del personaje fue muy básica, porque tenemos mucha referencia de personas así en la sociedad mexicana, y sólo tocó ponerle un poco de creatividad. Interpretarlo en un estreno es algo mágico porque te permite explorar ciertas sensaciones e imaginar experiencias”.

Miguel Alarcón (Miguel)

“Es el hijo menor de Doña Eloísa, un personaje que muy difícilmente encontramos en las familias mexicanas hoy en día. Es un treintón que fracasa en sus relaciones amorosas y siempre puede volver a la casa de su mamá, es desobligado, sin un trabajo fijo que siempre está buscando cómo sobrevivir. La construcción fue muy interesante, lo trabajamos en equipo, y era identificarnos un poco con las familias y la sociedad que vivimos tomando cosas que vemos en muchas personas”.

Asimismo, agregó: “Estoy muy emocionado de darle vida a un personaje por primera vez, es algo interesante porque de repente cuando uno conoce algún proyecto tienes un precedente y buscas algo similar o que lo distinga. En este caso desde la construcción es una búsqueda muy bonita”.

Carlos Ramírez (Tío Fausto)

“Es el tío de la familia que quiere permanecer joven al tratar de hacerse el chistoso, pero no le sale. Y, además, se le pasa un poco las copas. La construcción del personaje, fue a través de los ensayos, añadiendo un toque de experiencias de diferentes personas que conozco. Es genial dar vida a un personaje que se presenta por primera vez, porque es una creación 100% original que fue surgiendo con las y los demás actores. Me da mucho orgullo haber creado este personaje”.

Andy Moncada (Linda)

“Es nieta de Doña Eloísa, una joven de 17 años revolucionaria, feminista. Ella se siente desencajada por los comentarios y actitudes de su familia, pero eso no le impide nada, pues hará lo posible porque la escuchen. Hubo un punto donde dije siento que no estoy actuando, porque es la vida real, y me apoyé mucho del trabajo de mis compañeros y agarré cosas que me ayudaron al personaje, como tomar prestado el comportamiento y características de mis hermanos menores para aportar al personaje”.

Asimismo, agregó:“Mucha da emoción y felicidad dar vida a Linda por primera vez y estoy muy emocionada, porque cuando alguien más la interprete, seguro tendrá características muy diferentes”.

Pablo Popoca (Irau)

“Es el primer nieto de doña Eloísa, hijo de Esmeralda y Paco, un joven de 20 años que ha pasado muchas Navidades en la familia y ya sabe cómo es el asunto de extraño y exclusivo; conforme crece se da cuenta que no tiene mucho caso meterse a las peleas familiares y prefirió pasar la familia en su teléfono y mantener un perfil bajo. Su construcción fue un tanto complejo, en CREA Nacho no me ha mantenido con un mismo perfil, en este caso al ser un chico retraído y que parece que está de adorno, si fue algo sencillo y a la vez mantener ese balance de prestar atención a los demás. Darle vida a este personaje fue divertido y bonito, y aunque no tiene tantos diálogos lo construí a base de escénicas”.

Fernanda Salcedo (Tiana)

“Es una mujer soltera de 31 años, con ganas de viajar y conocer el mundo, pero descubre el amor y todo cambia, es invitada a la cena familiar de su enamorado y suceden muchas cosas que desconoce, por ser personas tan chapadas a la antigua. Darle vida a este personaje es un honor, y ser la primera persona en ponerle cara, voz y edad, hace mucha diferencia en cómo puedes proyectarlo sin estar a la expectativa de la comparación”.

Gaby Muñoz, expresó su alegría por llevar a escena uno de sus obras y por fin compartir esta divertida historia con el público en general.

“Es algo que no puedo poner claro en palabras, el tener una idea y verla materializada por los actores de CREA Movimiento Cultural, me ha llenado el alma de emoción y entusiasmo, sin duda una de las experiencias más importantes de mi vida, dónde me siento sumamente afortunada de contar con la confianza de Ignacio Fentanes quién ha creído en el proyecto desde el principio y lo ha contagiado a su grupo de actores, quienes le han dado vida a cada personaje”.

No te pierdas alguna de las funciones de esta divertida obra. Para las personas que están fuera de Morelos, podrán disfrutar de esta historia vía streaming en una función virtual el 25 de diciembre, a través de un donativo, esto gracias a la colaboración de Aedón Records. Más información en las redes sociales de CREA Movimiento Cultural.







