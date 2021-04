Al momento de escribir el presente artículo, en México se han aplicado más de 11.5 millones de dosis de vacunas anti Covid mayoritariamente a mayores de 60 años, al menos con una dosis y muchos con dos, apenas el 9.1 % de la población del país.

A partir de la aprobación de diferentes vacunas fabricadas en varios países y de distintos laboratorios, el gobierno federal ha emprendido la compra de más de 350 millones de dosis para inmunizar a la mayoría de la población mayor de edad. El encargado de operar la compra y el abasto suficiente de vacunas es el canciller Marceo Ebrard, de hecho ahora está en gira por Rusia y por España. Han llegado vacunas marca Pfizer, Sinovac, Cansino, Sputnik-V, Aztra Zeneca y se han repartido a lo largo del país. Se tomó la decisión primero de iniciar vacunando al personal médico que está en contacto directo con pacientes Covid, seguido de los mayores de 60 años.

La coordinación corre por cuenta del gobierno federal y con el apoyo de los gobiernos de los estados. La eficiencia y eficacia del esquema de vacunación es radicalmente diferente entre un estado y otro.

En la ciudad de México ha sido un proceso ejemplar por ordenado; la gente es informada oportunamente primero del registro, después de las fechas y lugares de vacunación de acuerdo a su delegación y de acuerdo a la primera inicial de su apellido, se le asigna el día y hora mediante envío de un mensaje. Participan además de un ejército de servidores de la nación, y una gran cantidad de personal de apoyo del gobierno de la ciudad que se encarga de orientar a la población con amabilidad y buena disposición.

En contraste, en municipios conurbados del estado de México como Ecatepec ha prevalecido el desorden, la desinformación y el agandalle. Grandes filas de personas pernoctando desde un día antes en los lugares destinados a la vacunación, apartando el lugar.

En Morelos inició en Temixco, mucha gente de otros municipios, principalmente de Cuernavaca, acudieron hicieron su fila y se vacunaron. Se fue corriendo la voz de que en Temixco estaban vacunando a todos sin restricciones, aunque no vivieras ahí. Así continuó la vacunación en Puente de Ixtla presentándose el mismo fenómeno propiciando que se agotarán las vacunas faltando gente del mismo municipio, grandes filas y desorden, tuvieron que enviar más vacunas. Yo mismo intenté vacunarme fuera de Cuernavaca ante la incertidumbre de no saber cuando me iba a tocar y de no contar con información, desistí y espere a que llegara el "biologico" a la capital del estado.

Finalmente llegó la vacuna a Cuernavaca pero no en cantidades suficientes, entonces a los responsables del programa de vacunación se les ocurrió establecer la restricción de aplicarla sólo a mayores de 75 años; la gente desesperada por obtener la vacuna abarrotó los centros de vacunación y tuvieron que aplicarla a los de 60 en adelante, fue mi caso después de 7 horas de hacer fila en la sede de la UAEM.

Finalmente el sábado pasado tuve la fortuna de ser vacunado en segunda dosis en la delegación de Sedesol, con una atención muy amable y expedita, hay que decirlo.

En todo este proceso me pregunté una y otra vez porque no podemos en Morelos tener un proceso de vacunación ordenado como en la ciudad de México. Porque aquí no se les ocurre hacerlo por municipio, por orden alfabético y con información clara y precisa.

Me queda claro que la gente hacemos lo posible por obtener la vacuna y así protegernos y proteger a la familia de esta terrible enfermedad.

Somos los mismos mexicanos los que vivimos en Morelos que en la CDMX o en Ecatepec, es más: somo vecinos; la diferencia está en la organización del proceso, las y los ciudadanos hacemos y nos comportamos correctamente y nos adaptamos de acuerdo a las reglas que impone la autoridad. Los ciudadanos ponemos la voluntad pero la autoridad debe poner la planeación, la organización , la logística. La diferencia es que en lugares como la CDMX, el gobierno está muy comprometido y dispuesto a dar una buena atención y un servicio a la gente que gobierna, en cambio en otros lugares tristemente no se toman las cosas con la misma responsabilidad, tal es el caso de Morelos y de otros muchos estados.

A pesar de estas condiciones y de no tener los gobiernos a la altura de otros, la vacunación en México avanza, tengo información de amigos y familiares que viven en países europeos y aún no los han vacunado. No habló de Estados Unidos porque estamos a años luz de distancia, allá hay recursos, vacunas y el presidente Biden se comprometió a vacunar a la mayoría de la población norteamericana en 100 días, y tiene con que hacerlo.

Pese a los gobiernos ineficientes y poco comprometidos, la vacunación avanza y esperemos que cada vez mejor, todavía falta el grueso de la población económicamente activa, apenas empezamos, esto no se acaba ni este año ni el que viene, es probable que así como la influenza, la vacuna anticovid sea permanente por muchos años más. Ojalá y más adelante México produzca su propia vacuna y esté a disposición de la población en general en farmacias y hospitales públicos y privados, esto serviría para despresurizar el tema.

El Covid llegó para quedarse y la humanidad prevalecerá por encima de esta terrible pandemia.