Un gran códice a cambio de un penacho

No cabe duda, queridos lectores, vivimos un mundo que aparentemente es sin serlo.

Me explico: Qué tanta alharaca por recuperar un penacho, que de su condición de plumero, como quedó, luego de cientos de años que estuvo encerrado sin ningún cuidado en una bodega austriaca porque no sabían qué era. Luego de que técnicos del INAH y de Viena lo reconstruyeron casi 300 años después, hay un empeño por recuperarlo como si de ello dependiera la Nación misma, no obstante que la réplica exacta que se exhibe en la sala Azteca del Museo de Antropología es espectacular.

En Viena lo tienen excelentemente bien preservado, desde que baja uno del avión, a través de una gran pantalla donde aparece lo mejor de Viena, desde allí su imagen de pronto apabulla e invita a los visitantes a conocerlo; tanto lo aprecian que creo que hay tres íconos en Austria: Mozart, Sissi y el Penacho del México Antiguo.

En compensación los mexicanos con pasaporte en mano entran si costo alguno al gran Museo Etnográfico de Viena, Lo que no sé es cómo el personaje que lo usó podía caminar con él, ni siquiera voltear la cabeza. Con un diámetro de 1.16 cms. de altura y 1.75 de ancho, las plumas de quetzal lucen aderezadas con cuentas de oro y plumas de otras aves preciosas. Parece ser, y en eso coincide el director del museo Christian Schickigruber con nuestro INAH, que no perteneció a Moctezuma.

Han revisado los códices históricos y en ninguno aparece Moctezuma Xocoyotzin portando ese penacho. El vienés asegura que debe haber sido usado por algún gran sacerdote que parado en lo alto de una pirámide lograba el efecto apantallador buscado ante la población. No soy pitonisa pero creo que Viena no lo va a soltar, ni siquiera al austriaco emperador Maximiliano de Habsburgo de México hermano del entonces emperador Francisco José de Austria que lo pidió emergentemente como una razón de estado, se lo concedieron. La primera vez que se menciona el penacho en aquel país fue en 1596 en el inventario de la Colección del Castillo de Ambras en el Tirol.

Después se sabe que en el siglo XIX, “descubierto” por un investigador de aquel país, es trasladado a Viena donde permanece desde entonces. Austria ya ha gastado demasiado en su cuidado. Tan solo en el sistema mecánico del expositor que es el que lo sostiene y evita que ningún tipo de vibración, ni siquiera la de los miles de pasos de los visitantes, lo dañe, costó 80 mil euros, o sea, más de dos millones de pesos mexicanos.

Lo tienen en una sala especial con luz y ventilación las 24 horas del día que no lo dañe, porque, saben que es único en el mundo. Y pese a los cuidados, su estado es frágil, son plumas de 600 años de antigüedad. Bueno, ni siquiera su director, por su fragilidad, permitió moverlo del piso donde se encuentra al sótano donde se exhibe la magna exposición llamada Aztecas que se montó en el mismo Museo Etnográfico actualmente de gira por Europa.

Así es que en lugar de andar pidiendo lo imposible, el gobierno de México debería solicitar a la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford en Inglaterra el Códice de Mendoza que es de todos los códices, el que más información tiene sobre el México Antiguo. Fue mandado hacer en 1542 por don Antonio de Mendoza, primer virrey que llegó a la Nueva España, que admirado por la gran civilización que encontró quiso que Carlos V de España y I de Austria que ni español hablaba, conociera la grandeza de lo que su corona había conquistado. Lo mandó a hacer con los mejores tlacuilos (pintores) y con tlamatinimes (los posedores del conocimiento antiguo) de entonces y en él, se narra la historia más completa sobre los mexicas, desde el inicio de su peregrinación que duró 200 años hasta que encontraron lo que buscaban, un águila parado sobre pedruscos rodeado de agua en el lago de Texcoco.

El trabajo se hizo con técnica antigua pero sobre papel europeo en forma de biombo, son alrededor de 70 láminas que cuentan además de su historia, sus costumbres, festejos, rituales, creencias, tradiciones y un largo etcétera. Si el gobierno lograra el original, sería magnífico para México, podría engrandecer aún más la sala Azteca del museo. Y lo que es la vida, cuando lo envía el virrey a España, el bergantín que lo trasladaba es asaltado por corsarios (piratas) franceses que se lo llevan a su país, pero los galos no supieron que hacer con él, para ellos no significaba nada y muerto el rey fue vendido varias veces hasta que en 1659 llegó a Oxford donde hasta la fecha se encuentra.

