Travis Clausen-Knights y James Pett preparan coreografía con alumnos del CMA

Como parte del Festival Morelos Danza, alumnos del 8vo semestre de la Licenciatura en Danza Contemporánea del Centro Morelense de las Artes (CMA) preparan una coreografía especial con los bailarines y coreógrafos ingleses Travis Clausen-Knights y James Pett, quien por segundo año consecutivo colabora con el festival.

Durante este miércoles presentaron un ensayo abierto a la prensa e invitados especiales en la Academia de Ballet Vista Hermosa, donde ensayan esta coreografía, que será presentada durante la función “Tesitura en movimiento” de Morelos Danza, el próximo viernes 17 de marzo a las 19:00 horas en el Centro Cultural Teopanzolco. Cabe destacar que, con esta presentación, los alumnos se gradúan de la licenciatura.

Luisa Leyba, codirectora de Morelos Danza, destacó que la colaboración con los bailarines James y Travis surgió gracias que una de las colaboradoras del festival los conoció en Guadalajara. Asimismo, en 2022 gracias a la beca British Council Mexico, James colaboró con el festival en una residencia artística con 10 bailarines de diversas partes de la República Mexicana, que culminó en el montaje de la coreografía “The behind me”.

“Este año, decidimos seguir tejiendo redes sobre lo que James ha hecho aquí para el festival y seguir avanzando”, dijo Luisa Leyba.

James Pett y Travis Clausen-Knights se sienten muy contentos y agradecidos por ser parte de este festival y, sobre todo, de compartir su experiencia y conocimientos con los alumnos del CMA.

“Es una experiencia increíble porque nosotros alguna vez estuvimos donde están los alumnos, y ahora como profesionales que bailamos en distintas partes del mundo, es muy significativo tener contacto con los estudiantes y compartir. Ellos tienen mucho que dar y esa sinergia que se da entre ellos también nos enriquece como coreógrafos. Incluso este ensayo, es tan importante para nosotros como cualquier función”, expresó Travis Clausen-Knights.

Asimismo, James Pett agregó: “Aunque vivimos al otro lado del mundo, y hablemos otro idioma el lenguaje de la danza es uno, y compartir eso con los alumnos es increíble. Y sobre todo la calidez humana de los mexicanos es algo que me encanta”.

Los alumnos que participan en esta coreografía, están muy agradecidos con el festival por la grata experiencia y oportunidad que les han brindado.

“Ha sido muy importante que nos involucremos al ritmo de trabajo que se va a vivir en la vida profesional, y no quedarnos solo con lo que hacemos en la escuela, porque aquí se logra trabajar de manera profesional. Los coreógrafos, no hacen muchas correcciones, solo limpian detalles muy específicos, entonces toca de nuestra parte dar el máximo para estar al nivel de lo que ellos no exigen”, comentó uno de los alumnos.

Finalmente, Miguel Ángel Gamero, director del Area de Danza del CMA, celebró que Morelos Danza continúe y sea un importante escenario para los alumnos y alumnas, así como un importante festival para atraer al público en Morelos.

“Trabajar con un proyecto como Morelos Danza implica un compromiso muy grande, que en los últimos seis años ha crecido de manera monumental y ha logrado establecer un precedente, que nos obliga como sociedad voltear a ver la danza no sólo local sino a nivel nacional e internacional”, comentó.

